Инструкция «Одесской жизни»: как оформить пенсию онлайн?

Вы подобрались к тому возрасту, когда пора оформлять пенсию? Не вздыхайте тяжело, думая об очередях в отделении Пенсионного фонда. На дворе 21-й век. И если у вас или ваших близких есть компьютер, значит, мы с вами можем оформить пенсию онлайн, то есть с помощью интернета.

Основываясь на собственном опыте, могу констатировать: оформить пенсию онлайн не просто возможно, но и не так сложно, как казалось поначалу.

ШАГ 1. Получаем электронную цифровую подпись

Прежде чем начать, вам необходимо обзавестись электронной цифровой подписью (ЭЦП). Только с ее помощью перед вами откроются все необходимые страницы для оформления пенсии.

ЭЦП можно получить разными способами. Я нашла наипростейший (на мой взгляд): через приложение «Приват24». Там эта услуга доступна в меню «Все услуги — Бизнес — Электронная цифровая подпись — Скачать сертификат». Это и будет теперь ваш ключ, ваша заветная ЭЦП.

ВАЖНО! Сохраните на компьютере (флешке) сам файл ЭПЦ (ключ), который вам пришлют из банка, и обязательно — пароль (код) к нему.

ШАГ 2. Регистрируемся на портале Пенсионного фонда

Получив ЭЦП, спешим на Портал электронных услуг ПФУ — portal.pfu.gov.ua — регистрироваться в личном кабинете.

Указываем себя как физическое лицо, выбираем центр сертификации из перечня предложенных (в моем случае это центр сертификации ключей КБ «ПриватБанк»). Загружаем ранее присланный нам файл ключа и вводим пароль ключа.

Поздравляем! Вы — зарегистрированное лицо на портале Пенсионного фонда.

ШАГ 3. Готовим необходимые документы и сканируем их

Теперь приступаем к подготовке необходимых документов. Вам понадобится отсканировать:

заполненные страницы паспорта;

идентификационный код;

заполненные страницы трудовой книжки;

документы, подтверждающие особенный статус (в случае наличия) — участника войны, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида, льготника.

собственную личную подпись (ее лучше перед сканированием начертать черными чернилами на белой бумаге);

я также отсканировала диплом о высшем образовании.

Все документы загрузите на флешку, чтобы они у вас были полностью готовы для загрузки на портале. Потому что, если при загрузке «что-то пойдет не так», придется все начинать сначала.

Начала я свой пенсионный путь с получения банковской карточки, куда будет «капать» пенсия. Вместе с карточкой вам выдадут документ с расчетным счетом. Сохраняем его.

Далее — нужно сфотографироваться для пенсионного удостоверения. Главное, чтобы фото вам отправили в электронном виде на почту или сбросили на флешку (его нужно будет загрузить на портале вместе с другими документами).

ВАЖНО! Система на портале ПФУ предупреждает, что каждый загруженный файл не должен превышать 1 Мб. Так что перед загрузкой убедитесь, что ваши фото и отсканированные документы соответствующих размеров.

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ШАГ 4. Приступаем к оформлению заявки на пенсию и загрузке документов

С помощью ЭЦП заходим на портал ПФУ. Выбираем раздел «Заявление на назначение пенсии». Указываем там свой орган ПФУ и его территориальное отделение. Вам также предложат указать, какой вы выбираете способ выплаты пенсии. Я указала отделение банка и номер банковского счета, куда будет начисляться пенсия.

Также вам предложат выбрать формат пенсионного удостоверения — бумажный или электронный. Я выбрала бумажный.

В этом же разделе загружаем документы, ваше фото и вашей подписи. По дороге система даст полезные подсказки «что именно и в какой раздел».

Всё! Теперь вам остается только согласиться на обработку ваших данных и нажать на кнопку «Отправить заявку».

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ШАГ 5. Важные «мелочи»

Не спешите покидать портал. Сделайте вдох-выдох и выполните еще кое-какие действия, чтобы оформить пенсию онлайн:

в правом верхнем углу главной страницы портала ПФ отыщите раздел «Дистанционное информирование». Заполните нужные графы в нем — укажите свой электронный адрес и телефон. Поверьте, пригодится!

слева на портале ПФ есть раздел «Коммуникации с ПФУ». У вас по пути оформления документов и после этого могут возникнуть вопросы. В подразделе «Обращения» вы можете отправить их в ПФУ. По собственному опыту могу утверждать: у меня вопросы возникали, и ни один из них не остался без ответа. Причем все ваши вопросы и ответы на них фиксируются в разделах «Обращения» и «Сообщения» в вашем личном кабинете на портале.

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Вот так я смогла оформить свою пенсию онлайн, не переступая порога Пенсионного фонда. Впрочем, нет, в офисе мне побывать все же пришлось. Однажды мне позвонили оттуда и пригласили получить пенсионное удостоверение (я же заказывала бумажное!).

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