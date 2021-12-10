Одесский аэропорт принял первый рейс авиакомпании, признанной лучшей в мире (фото)

В четверг, 9 декабря, международный аэропорт “Одесса” принял первый рейс из Дохи (Катар) авиакомпании Qatar Airways. В 2021 году эту авиакомпанию назвали лучшей в мире в рейтингах Skytrax и Airline Ratings.

У авиаперевозчика надеются, что рейсы Доха – Одесса будут пользоваться значительным спросом среди моряков и работников сферы морских перевозок со всего мира.

Расписание авиарейсов Доха – Одесса – Доха

Авиаперевозчик Qatar Airways планирует летать из столицы Катара в Одессу трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылеты из Дохи запланированы на 08:30, а из Одессы – на 16:45.

Доха 08:30 → Одесса 12:45, вторник, четверг, суббота;

Одесса 16:45 → Доха 22:50, вторник, четверг, суббота

В авиакомпании отмечают, что такое расписание позволяет стыковать новое направление в Дохе с другими рейсами Qatar Airways в города Азии, Африки, Америки, Австралии и Ближнего Востока.

Самолеты Qatar Airways: меньше кресел – больше комфорта

Также сообщается, что на маршруте Одесса – Доха Qatar Airways будет использовать среднемагистральные самолеты Airbus A320 в компоновке бизнес- и эконом-классов.

Стоит отметить, что эти если лоукостеры размещают в таких самолетах 180 мест, то в салоне Qatar Airways установлены только 132 места: 12 в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.

А меньшее число кресел означает больше места для ног. Также такая компоновка позволила разместить в бизнес-классе кресла, которые раскладываются в горизонтальные кровати.

Кроме того, в полете пассажиры всех классов смогут бесплатно использовать развлекательную систему. Получить к ней доступ можно через экраны, которыми оснащены все кресла.

Зарядить ноутбуки и мобильные телефоны путешественники могут с помощью розеток, которые есть в салонах как бизнес, так и эконом-классов.

Одесса стала вторым украинским городом, куда вошла Qatar Airways. С августа 2017 года авиакомпания летает между Дохой и Киевом. С 16 декабря авиаперевозчик намерен увеличить количество рейсов в украинскую столицу и будет летать в аэропорт Борисполь 14 раз в неделю.

Источник и фото: avianews