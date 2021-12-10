Почем кулечек или все еще бесплатно: пластико-пакетные новшества по-одесски

С сегодняшнего дня запрещено раздавать клиентам торговых точек любые пластиковые кульки бесплатно. Проще говоря, за пластиковые кульки, в которые вы еще вчера спокойно и бесплатно укладывали яблоки, картошку, бананы и т.д., теперь надо платить. Что на деле, или как это происходит в Одессе?

Это так по-одесски: кулечек на рынке — в свободном доступе

Ситуация напомнила те дни, когда у нас вводят локдаун, красную (или другую «цветную») зону. А именно: в первый день пакетного нововведения происходит все по принципу «здесь — так, а здесь — эдак». Единообразия никакого нет.

Кстати, а как именно? Первым делом помчалась я на рынок, понимая, что не увижу уже, увы, привычную картину: висят себе кулечки рядом с овощами-фруктами, и каждый килограмм сахара или пачку соды вам тоже уложат в отдельный пластиковый пакет.

Как же я ошибалась! Висят себе кулечки на прежних местах. Ага, думаю, с меня сейчас за них потребуют деньги. Взвесили мне яблоки, сумму назвали.

Интересуюсь:

— А в эту суму входит стоимость кулька?

— Это с каких пор? — продавец поразился так, что даже, кажется, подумал, что со мной «какие-то проблемы».

В общем, на рынке по состоянию на 10 декабря, то есть, первый день нововведения, ситуация с кульками такая же, как и прежде. Кульки в свободном доступе, никто за них денег не берет. Ну как будто кто-то пошутил насчет всего вышеперечисленного.

А вот в Зоомагзине на том же рынке мне продавщица пояснила, что с кульками «как раз все серьезно», и деньги за кульки будут брать, и начнется это «на днях».

— Вы вот корм берете, расфасованный мной в кульках по 200 граммов или по полкило. А завтра уже вам придется заплатить за этот кулечек, или я вам продам корм в вашу тару — банку, собственный пакет, во что скажете. Иначе нельзя. Меня обложат таким штрафом, что мало не покажется.

Ага, значит, таки не шутки. И фраза, которую я однажды услышала на Привозе «этот кулек я дома достала из кулька с кульками» — теперь таки уже не звучит как анекдот.

А что с платными кульками в одесских супермаркетах?

Правительство установило единую цену для пакетов-кульков (от 50 микрометров) — от 2 до 3 грн, в зависимости от наличия ручек и боковых складок.

Обхожу несколько супермаркетов — «Обжора», «Копейка», «Точка».

В «Копейке» пояснили, что нововведения у них вступят в силу «вот-вот». Заодно кассир пожаловалась, что вот, мол, пока у них кульки еще бесплатные, так «есть такие покупатели, которые себе их впрок наматывают. Что за люди!».

В «Обжоре» с кульками пока — как и прежде, то есть, берите себе, фасуйте, взвешивайте. В одном из супермаркетов этой сети пояснили, что «как только поступит распоряжение, кульки будут платными».

В «Точке» нововведения вступили в силу. Прозрачный кулек с ручками стоит 12 копеек. Более того (из собственного опыта): стоимость кульков отмечена и в чеке. Вот взяла я два кулька для фасовки продуктов, и их стоимость (24 копейки) была отражена в чеке.

Как сообщила мне подруга, которая живет рядом с «Сантимом», там за тонкие кульки сегодня никаких денег не брали.

А вот в АТБ, «Два шага» и «Сильпо» тонкие фасовочные кульки стали уже платными. Их стоимость варьируется от девяти до двенадцати копеек.

Как сообщают коллеги, в «Метро» предлагают биоразлагаемые пакеты по 1 грн. 50 коп. Также уже начали отказываться от пластиковых пакетиков и некоторые городские сервисы по доставке еды.

Ранее сообщалось, что 1 июня Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины».

Направлен закон на уменьшение объема использования пакетов с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.

«Одесская Жизнь» перед этим разбиралась, какие пластиковые пакеты запретили в Украине, какие они вообще бывают, кого и как будут наказывать и какие пакеты можно использовать.

Также мы рассказывали, почему правительство сделало платными пакеты, чем они вредны для здоровья людей и для окружающей среды в целом, а также чем заменить пластиковые пакеты.

Фото Марии Котовой, Анны Волошиной и Оксаны Чернышевой