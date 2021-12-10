«К елке успеем»: на одесском Приморском бульваре продолжают укладывать новую плитку (фото)

В Одессе на Приморском бульваре продолжаются работы по укладке новой плитки: тротуары этого исторического места преображаются. Сами работы уже подходят к концу. «К елке успеем», – сказал мне один из рабочих. Ну а непогода (какой же дождливый декабрь!) вносит в работу свои коррективы.

Сейчас работы по ремонту тротуаров Приморского бульвара ведутся на участке от Античного музея с артефактами под стеклянным куполом до Думской площади.

Кроме того, рабочие приводят в порядок тротуары и рядом с исторической пушкой на Приморском бульваре.

Ну а что касается елки, то имеется в виду «главная» елка города, которая обычно зажигает огни в День святого Николая.

Напомним, работы по замене плитки на тротуарах Приморского бульвара проходили в этом году поэтапно.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о печальном состоянии плиточного покрытия на Приморском бульваре.

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