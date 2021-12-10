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«К елке успеем»: на одесском Приморском бульваре продолжают укладывать новую плитку (фото)

«К елке успеем»: на одесском Приморском бульваре продолжают укладывать новую плитку (фото)

В Одессе на Приморском бульваре продолжаются работы по укладке новой плитки: тротуары этого исторического места преображаются. Сами работы уже подходят к концу.
«К елке успеем», – сказал мне один из рабочих. Ну а непогода (какой же дождливый декабрь!) вносит в работу свои коррективы.

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Сейчас работы по ремонту тротуаров Приморского бульвара ведутся на участке от Античного музея с артефактами под стеклянным куполом до Думской площади.

Кроме того, рабочие приводят в порядок тротуары и рядом с исторической пушкой на Приморском бульваре.

Ну а что касается елки, то имеется в виду «главная» елка города, которая обычно зажигает огни в День святого Николая.

Приморский бульвар, декабрь2
Приморский бульвар, декабрь3
Приморский бульвар, декабрь
Приморский бульвар, декабрь4
Приморский бульвар, декабрь5
Приморский бульвар, декабрь6
Приморский бульвар, декабрь7
Приморский бульвар, декабрь8
Приморский бульвар9, декабрь

Напомним, работы по замене плитки на тротуарах Приморского бульвара проходили в этом году поэтапно.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о печальном состоянии плиточного покрытия на Приморском бульваре.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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