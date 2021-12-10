Как понять, что человек говорит неправду?

Люди время от времени лгут. Бывает маленькая ложь, чтобы защитить чувства другого человека: «Это платье тебя совсем не полнит!». Бывает большая ложь, когда пишут неправду в резюме или пытаются скрыть преступление.

Давайте разберемся, как можно понять, что вам говорят неправду.

Можно ли отличить ложь от правды?

Обычные люди плохо отличают ложь от правды. В одном исследовании авторы пришли к выводу, что только в 54% случаев люди могли точно определить ложь. Это ненамного лучше, чем подбрасывать монетку, если учесть, что люди угадывали по чистой случайности.

С другой стороны, судьи и полицейские, которые каждый день имеют дело с ложью, тоже не могут похвастаться хорошим результатом — всего 56% случаев. Профессионалы чувствуют себя более уверенно в определении лжи, но их оценка бывает искажена и нет гарантии точного обнаружения.

Совсем недавно ученые обнаружили, что ложь можно распознать на слух. Человеческий голос выдает определенную звуковую подпись, когда мы говорим правду, и мозг автоматически улавливает это. Все дело в тональности и скорости. Когда человек говорит неправду, то интенсивность звучания в начале слова слабая, затем интонация нарастает и речь становится более медленной. Если же говорить уверенным тоном, то звуковая подпись получается почти такой же, как у честного человека. Это значит, что лжец, поверивший в свою ложь, может звучать правдиво.

По каким внешним признакам можно понять, что человек лжет?

Исследователи из Калифорнийского университета подготовили рекомендации для сотрудников правоохранительных органов. Ряд внешних признаков может указывать на то, что человек лжет:

Расплывчатость, отсутствие деталей

Повторение вопроса, перед тем как на него ответить

Речь фрагментарная, предложения разорванные

Неспособность предоставить конкретные факты, когда историю подвергают сомнению

Игра с волосами, прикосновение пальцев к губам

Многие люди думают, что обращая внимание на внешние признаки, смогут обнаружить обман. Однако, их восприятие не связано с реальными способностями, уверены психологи. Когда человек начинает чрезмерно анализировать поведение другого, то выявлять обман получается хуже, чем если бы он просто опирался на свои внутренние ощущения. Не стоит слишком полагаться на язык тела.

Какие есть верные способы, чтобы уличить лжеца?

Прежде чем соврать, люди часто репетируют свой рассказ, проговаривая в голове. Наш мозг так устроен, что мы придумываем истории в хронологическом порядке, от начала до конца. Если вам кажется, что собеседник лжет, попросите его рассказать свою небылицу задом наперед, советует клинический психолог Эллен Хендриксен. Этот метод используют полицейские, когда задают наводящие вопросы: «Итак, когда вы только что случайно увидели машину на обочине, напомните еще раз, что произошло перед этим?». Мозг лжеца обычно не готов прокручивать выдуманную историю в обратном направлении, поэтому человек может «посыпаться».

Еще один верный способ — это довериться своим ощущениям. Лжецы изо всех сил хотят показаться правдивыми. Они улыбаются в нужные моменты и говорят правильные вещи. При этом складывается ощущение некой фальши, как будто перекупщик пытается продать вам подержанный автомобиль по формуле «не бит, не крашен, в ДТП не был, ездил дедушка». Если у вас возникает подобное чувство во время общения, возможно, вас действительно пытаются обмануть, считает Эллен Хендриксен.

По словам психолога Рональда Фишера, который обучает агентов ФБР, лжецы действительно нервничают больше, но могут это скрывать, и люди со стороны ничего не увидят. Поэтому специалисты уделяют внимание словам человека, а не жестам или мимике. Например, во время допроса позволяют подозреваемому говорить свободно, а доказательства придерживают до последнего. Человек начинает путаться в показаниях, появляются противоречия. В одном эксперименте такая методика помогла полицейским определить ложные показания в 85% случаев. Чем больше лжец говорит, тем чаще путается.

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Фото: Getty Images, Independent