Новости Одессы и Одесской области

На Дерибасовской — елка, в Горсаду — «застройка»

На Дерибасовской — елка, в Горсаду — «застройка»

Новый год к нам мчится… До праздника еще три недели, а рождественско-новогодние приготовления идут полным ходом.

На Дерибасовской появилась «вторая главная»

Подписаться

Если елка на Думской площади считается главной городской (все-таки перед мэрией!), то елку на Дерибасовской иногда называют «второй главной». И эту самую «вторую главную» сегодня уже установили! На обычном месте — рядом с «Одесской ярмаркой».

Нет, пока красуется только остов-каркас елки в окружении зелененького заборчика. Самих веток (обычно на Дерибасовской они живые) еще нет. Установленный остов кажется немного странным. Настолько, что прогуливающиеся одесситы даже интересуются в шутку: «Надеюсь, так не останется?».

Уверена, что «так не останется». Будет елка красоваться в полном новогоднем наряде: завтра на ней появятся живые ветки, а потом — и украшения с переливающимися огоньками. А рядом с ее остовом уже фотографируются одесситы.

Кстати, пока еще можно разглядеть, как елка установлена. Ее крестовину-основу поддерживают могучие бетонные блоки.

А что происходит в одесском Горсаду?

А Горсад, тем временем, готовится принять гостей традиционной Дипломатической рождественской ярмарки. Знакомое место кажется неузнаваемым — оно заполнено ларьками, которые украшают новогодней атрибутикой. Каждый ларек будет представлять отдельную страну мира. Рядом с Ротондой установлена сцена.

Читайте также:

Ноябрь по-одесски: Санта, елки и тигриные лики;

Первая пришла: в Одесе установили 15-метровую живую елку;

У знаменитого одесского запорожца неожиданное новогоднее обновление и зверь-водитель;

Декабрь по-одесски: центр города превращается в рождественско-новогоднюю фотозону;

Елка по-одесски: как за 10 лет менялся облик зеленой новогодней красотки на Думской площади;

Одесская «вторая главная»: десятилетие елки на Дерибасовской.

Фото Марии Котовой

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить