На Дерибасовской — елка, в Горсаду — «застройка»

Новый год к нам мчится… До праздника еще три недели, а рождественско-новогодние приготовления идут полным ходом.

На Дерибасовской появилась «вторая главная»

Если елка на Думской площади считается главной городской (все-таки перед мэрией!), то елку на Дерибасовской иногда называют «второй главной». И эту самую «вторую главную» сегодня уже установили! На обычном месте — рядом с «Одесской ярмаркой».

Нет, пока красуется только остов-каркас елки в окружении зелененького заборчика. Самих веток (обычно на Дерибасовской они живые) еще нет. Установленный остов кажется немного странным. Настолько, что прогуливающиеся одесситы даже интересуются в шутку: «Надеюсь, так не останется?».

Уверена, что «так не останется». Будет елка красоваться в полном новогоднем наряде: завтра на ней появятся живые ветки, а потом — и украшения с переливающимися огоньками. А рядом с ее остовом уже фотографируются одесситы.

Кстати, пока еще можно разглядеть, как елка установлена. Ее крестовину-основу поддерживают могучие бетонные блоки.

А что происходит в одесском Горсаду?

А Горсад, тем временем, готовится принять гостей традиционной Дипломатической рождественской ярмарки. Знакомое место кажется неузнаваемым — оно заполнено ларьками, которые украшают новогодней атрибутикой. Каждый ларек будет представлять отдельную страну мира. Рядом с Ротондой установлена сцена.

Читайте также:

Ноябрь по-одесски: Санта, елки и тигриные лики;

Первая пришла: в Одесе установили 15-метровую живую елку;

У знаменитого одесского запорожца неожиданное новогоднее обновление и зверь-водитель;

Декабрь по-одесски: центр города превращается в рождественско-новогоднюю фотозону;

Елка по-одесски: как за 10 лет менялся облик зеленой новогодней красотки на Думской площади;

Одесская «вторая главная»: десятилетие елки на Дерибасовской.

Фото Марии Котовой