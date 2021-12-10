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Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 грудня

Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 грудня

Цими вихідними розпочинається сезон новорічних подій. Відкриває їх вже традиційний Дипломатичний ярмарок в Міському саду, де будуть представлені все національно-культурні товариства та дипломатичні місії міста. Як завжди там буде безліч цікавих смаколиків, подарунків та сувенірів. А ще на вас чекають фествалі Ромського та баварського кіно. Їх можна відвідати і кінотерах і онлайн – вибирайте, що краще для вас.

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Що: Фестиваль баварського кіно

Де: Онлайн

Коли: 10-19 грудня

 

Що: Фестиваль “Дні ромського кіно”

Де: Онлайн

Коли: 10 грудня, 19:00-17 грудня, 23:59

 

Що: Різдвяний дипломатичний ярмарок

Де: Міський сад

Коли: 11 грудня, 11:00-16:00

 

Що: Благодійний концерт “Музичний антидепресант”

Де: Приморська, 59, Театр духової музики

Коли: 11 грудня, 16:00

афиша, концерт

Що: Авторська екскурсія виставкою Repeat

Де: Катеринінська, 25, Invogue#Art

Коли: 11 грудня, 16:00

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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