Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 грудня

Цими вихідними розпочинається сезон новорічних подій. Відкриває їх вже традиційний Дипломатичний ярмарок в Міському саду, де будуть представлені все національно-культурні товариства та дипломатичні місії міста. Як завжди там буде безліч цікавих смаколиків, подарунків та сувенірів. А ще на вас чекають фествалі Ромського та баварського кіно. Їх можна відвідати і кінотерах і онлайн – вибирайте, що краще для вас.