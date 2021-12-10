Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 грудня

Цими вихідними розпочинається сезон новорічних подій. Відкриває їх вже традиційний Дипломатичний ярмарок в Міському саду, де будуть представлені все національно-культурні товариства та дипломатичні місії міста. Як завжди там буде безліч цікавих смаколиків, подарунків та сувенірів. А ще на вас чекають фествалі Ромського та баварського кіно. Їх можна відвідати і кінотерах і онлайн – вибирайте, що краще для вас.
Що: Фестиваль баварського кіно
Де: Онлайн
Коли: 10-19 грудня
Що: Фестиваль “Дні ромського кіно”
Де: Онлайн
Коли: 10 грудня, 19:00-17 грудня, 23:59
Що: Різдвяний дипломатичний ярмарок
Де: Міський сад
Коли: 11 грудня, 11:00-16:00
Що: Благодійний концерт “Музичний антидепресант”
Де: Приморська, 59, Театр духової музики
Коли: 11 грудня, 16:00
Що: Авторська екскурсія виставкою Repeat
Де: Катеринінська, 25, Invogue#Art
Коли: 11 грудня, 16:00