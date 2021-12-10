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“Прогнила и провалилась”: жители дома на одесской Софиевской жалуются на состояние крыши (фото)

“Прогнила и провалилась”: жители дома на одесской Софиевской жалуются на состояние крыши (фото)

Жильцы дома №34 по улице Софиевской в Одессе подходят к встрече нового года с немалой проблемой. Более того – люди опасаются за свои жизни. Почему?

Софиевская, 34: веранда общая, проблема – тоже

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Крыша прогнила, провалилась, и жить здесь опасно – вот, собственно, суть проблемы жителей дома №34 по улице Софиевской, с которой они обратились в Единый центр обращения граждан.

– Вы вот на эту красоту посмотрите – и сами делайте выводы, – говорит одна из жительниц дома.

Смотрим, делаем выводы: старая двухэтажка исторического дома на углу Преображенской и Софиевской. Второй этаж, как это часто встречается в старых одесских домах, объединен общей галереей. О том, что крыша провалена (там еще и кое-какие строительные элементы нависают), видно невооруженным глазом, даже снизу.

крыша дома на Софиевской2

крыша дома на Софиевской3

Жители двора рассказывают, что крыша давно гнила-гнила – и провалилась. Пока частично. Еще немного дождей и снежка – и…

Одесситы: крыша представляет угрозу

Со своей бедой жители обратились в Единый центр обращения граждан:

“В связи с аварийным состоянием кровли и бездействием “ЖУ “РЕНЕСАНС-92”, в многоквартирном доме №34 по улице Софиевской в городе Одессе произошел обвал кровли. Следовательно, в результате обвала кровли проживание в жилом доме №34 по улице Софиевской представляет угрозу для жизни и здоровья жителей дома и прохожих. Просим ликвидировать последствия обвала и помочь в проведении ремонта кровли”,

– говорится в обращении.

В Едином центре на сегодняшний день сообщают, что жалоба принята к сведению, и решать ее поручено Приморской райадминистрации. Ответ оттуда жители дома должны получить до 23 декабря сего года.

крыша дома на Софиевской, обращенией

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Софиевская, 34: чуть-чуть исторических фактов о здании

Теперь – о самом доме. Собственно, это два дома, объединенные одним двором и теперь уже и одним адресом.

дом на Софиевской

Тот, что справа (с той самой крышей) – Дом Васильева. Когда-то давно, вероятно, был складом. “По состоянию на 1822 год здание уже существовало”, – сообщает ресурс “Домофото”. Памятник истории местного значения.

Дом слева в этом же дворе – двухэтажный особняк М.Толстого, который позже был надстроен. Памятник архитектуры, внесенный в реестр как “дом жилой Толстого”.

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Фото и скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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