После обстрела моста в Маяках часть громад Одесской области оказались во временной транспортной изоляции.

Уже через сутки часть рейсовых маршрутов в Одессу удалось восстановить альтернативными путями.

Несмотря на войну и логистические проблемы, жизнь в громадах продолжается: ажиотажа в магазинах не было, а в Евгеновке открылась резиденция Святого Николая для детей.

Обстрел моста в Маяках: как Буджак и Бессарабское пережили изоляцию

— Понятно, что в первые сутки люди были взволнованы сложной ситуацией, однако никакой паники не произошло, — говорит Юлия.

По ее словам, транспортная связь с Одессой очень важна для Бессарабии:

— Например, знакомой нужно было ехать в Одессу на очередной курс химиотерапии. Ей пришлось отменить поездку и поехать в город на следующий день, когда появилась первая возможность.

В целом бессарабцы достойно противостояли трудностям.

— Люди понимают, что живут в условиях войны, — рассказывает наша корреспондентка. — Очередей в магазинах и на автозаправках после обстрела моста не было, никто не побежал закупать спички, крупы, продукты первой необходимости.

В подтверждение того, что жизнь продолжается, она приводит пример села Евгеновка Буджакской громады, в котором 20 декабря традиционно начала работать резиденция Святого Николая.

Сегодня сельские дети получили от Святого Николая сладкие подарки, приняли участие в мастер-классах, конкурсах-развлечениях, угощениях вкусностями.

Резиденция будет работать три дня. Обычно за это время ее посещают около двух тысяч детей из Буджакской и Бессарабской громад.

Напомним, что российские войска уже несколько суток подряд обстреливают мост возле Маяков, который соединяет юг Одесской области с другими частями региона.

