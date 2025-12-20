Ключевые моменты:
- После обстрела моста в Маяках часть громад Одесской области оказались во временной транспортной изоляции.
- Уже через сутки часть рейсовых маршрутов в Одессу удалось восстановить альтернативными путями.
- Несмотря на войну и логистические проблемы, жизнь в громадах продолжается: ажиотажа в магазинах не было, а в Евгеновке открылась резиденция Святого Николая для детей.
Обстрел моста в Маяках: как Буджак и Бессарабское пережили изоляцию
— Понятно, что в первые сутки люди были взволнованы сложной ситуацией, однако никакой паники не произошло, — говорит Юлия.
По ее словам, транспортная связь с Одессой очень важна для Бессарабии:
— Например, знакомой нужно было ехать в Одессу на очередной курс химиотерапии. Ей пришлось отменить поездку и поехать в город на следующий день, когда появилась первая возможность.
В целом бессарабцы достойно противостояли трудностям.
— Люди понимают, что живут в условиях войны, — рассказывает наша корреспондентка. — Очередей в магазинах и на автозаправках после обстрела моста не было, никто не побежал закупать спички, крупы, продукты первой необходимости.
В подтверждение того, что жизнь продолжается, она приводит пример села Евгеновка Буджакской громады, в котором 20 декабря традиционно начала работать резиденция Святого Николая.
Сегодня сельские дети получили от Святого Николая сладкие подарки, приняли участие в мастер-классах, конкурсах-развлечениях, угощениях вкусностями.
Резиденция будет работать три дня. Обычно за это время ее посещают около двух тысяч детей из Буджакской и Бессарабской громад.
Напомним, что российские войска уже несколько суток подряд обстреливают мост возле Маяков, который соединяет юг Одесской области с другими частями региона.
