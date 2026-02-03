Ключевые моменты:

На юге Одесской области наблюдается дефицит свежей рыбы из-за замёрзших озёр

В ряде громад покупатели всё чаще выбирают супермаркеты вместо рынков

Несмотря на морозы, свинина в области подешевела на 80–100 гривен за килограмм

Больше всего подорожали зелень, чеснок и тепличные овощи

Цены на продукты в Одесской области зимой 2026 года формируются под влиянием сразу нескольких факторов — погодных условий, логистики, сезонности и покупательной способности населения. Морозы на севере региона привели к сокращению работы рынков, тогда как на юге замёрзшие озёра фактически остановили вылов рыбы.

Эта статья создана на основе личного посещения журналистами «Одесской жизни» рынков Рени, Балты, Бессарабского и Любашёвки. Цены фиксировались непосредственно на прилавках, в разговорах с продавцами и покупателями.

Отдельное внимание уделено экономическому контексту: позиции Всеукраинского аграрного совета относительно ценовых прогнозов, а также тому, как изменение стоимости продуктов отражается на реальном поведении потребителей. Такой подход позволяет не только показать цифры, но и объяснить причины ценовых «качелей» в разных частях области.

Ренийский рынок: «живое серебро» в дефиците

В городе Рени борщевой набор выгоднее покупать в супермаркетах, где цены ниже, чем на местном рынке.

Подорожала рыба, которая к тому же стала дефицитной, — озёра покрыты льдом, поэтому добыча «живого серебра» осложнилась.

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 12–18 гривен;

лук — 7–15 гривен;

морковь — 9–15 гривен;

свёкла — 10–15 гривен;

сельдерей (корень) — 80–85 гривен;

тыква — 25 гривен;

чеснок — 120–150 гривен;

капуста — 9–15 гривен.

Фрукты:

яблоки — 30–50 гривен;

мандарины — 56–80 гривен;

лимоны — 90–120 гривен.

Молочная продукция:

брынза — 280 гривен;

творог — 200 гривен;

молоко — 35–40 гривен;

сметана — 200 гривен;

сливки — 320–340 гривен.

Домашние яйца (десяток) — 60–70 гривен.

Мясо, свинина:

задняя часть — 280–300 гривен;

шея — 340 гривен;

рулька — 95–110 гривен;

свежее сало — 100–150 гривен.

Рыба:

карп — 120–150 гривен;

судак — 170–180 гривен;

карась — 80–100 гривен;

толстолобик — 60–90 гривен;

лещ — 60–70 гривен.

Цены в Рени узнавала Антонина БОНДАРЕВА

На Балтском рынке морозы внесли свои коррективы

Морозы, которые резко пришли на север Одесской области, повлияли и на Балтский рынок. Чем ниже была температура, тем ниже становилась активность рынка. Большинство павильонов, торгующих с лотков, были закрыты из-за риска перемерзания овощей и фруктов. Сейчас предприниматели становятся смелее, и овощно-фруктовые палатки постепенно открываются. Мясо-молочные корпуса, которые работали без перебоев, стабильно остаются на рыночной территории и предлагают широкий выбор.

Так что — базаримся.

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 13–15 гривен;

лук — 12–13 гривен;

помидоры — 150 гривен;

свёкла — 10 гривен;

огурцы — 90–100 гривен;

сладкий перец — 100 гривен;

капуста — 15–20 гривен;

чеснок — 100–180 гривен;

морковь — 20 гривен;

зелень — 15–20 гривен за пучок.

Цены на фрукты:

яблоки — 30–35 гривен;

лимоны — 110 гривен;

бананы — 70 гривен.

Цены в молочном корпусе:

яйца (десяток) — 100 гривен;

брынза — 180 гривен;

творог — 200 гривен;

сметана — 200 гривен.

Мясо. Свинина:

задняя часть — 220 гривен;

шея — 220 гривен;

лопатка — 220 гривен;

рёбра — 180 гривен;

отбивные — 220 гривен;

свежее сало — 100–160 гривен.

Цены на рыбу:

толстолобик — 110 гривен;

карась — 85 гривен;

карп — 130 гривен.

Цены в Балте узнавала Любовь КУЗЬМЕНКО, фото автора

Рынок в Бессарабском: товар есть — покупателей нет

По рынку в Бессарабском сейчас можно спокойно гулять: никто не толкается, очередей нет, грустные продавцы в ожидании редких покупателей сидят в телефонах.

— Как дела? — спрашиваю у знакомой продавщицы.

— Разве не видишь — за целый день три покупателя. Люди все деньги потратили на новогодние праздники, кошельки пустые. А тут ещё морозы — в моём контейнере часть товара перемёрзла, пришлось выбросить.

Из-за нехватки средств у населения стоимость продуктов первой необходимости на Бессарабском рынке, даже несмотря на морозы, не выросла. Подорожала только зелень — на «десятку». Всё остальное осталось на уровне цен до Нового года.

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 20 гривен;

лук — 20–25 гривен;

морковь — 25 гривен;

капуста — 15 гривен;

свёкла — 25 гривен;

огурцы — 150–180 гривен;

помидоры — 120–140 гривен;

сладкий перец — 180–190 гривен;

чеснок — 150 гривен;

шампиньоны — 100 гривен;

зелень — 35 гривен за пучок.

Бочковые — квашеные:

капуста — 70 гривен;

помидоры — 120 гривен;

огурцы — 180–190 гривен.

Цены на фрукты:

яблоки — 30–40 гривен;

груши — 80 гривен;

мандарины — 75–80 гривен;

бананы — 80 гривен;

гранаты — 150 гривен;

апельсины — 100–110 гривен;

лимоны — 100–120 гривен;

виноград «Молдова» — 80 гривен;

киви — 200–250 гривен.

Цены на молочные продукты:

молоко — 25 гривен;

творог — 120–150 гривен;

брынза овечья — 220–240 гривен;

брынза коровья — 180–200 гривен;

сливки — 160–180 гривен.

Домашние яйца — 60–65 гривен.

Цены на мясо. Свинина:

лопатка — 220–240 гривен;

шея — 240 гривен;

биток — 240 гривен;

рёбра — 200–220 гривен;

сало — 80–100 гривен;

подчеревок — 200–220 гривен.

Домашние куры — 160–180 гривен.

Цены на солёную и копчёную рыбу:

солёная тюлька — 150 гривен;

хамса — 220 гривен;

копчёная салака — 205 гривен;

селёдка — 185 гривен;

копчёная мойва — 480 гривен;

копчёная скумбрия — 580 гривен;

скумбрия слабосолёная — 440 гривен;

копчёный лещ — 270 гривен.

Цены в Бессарабском узнавала Юлия ВАЛИЕВА, фото автора

В Любашёвке непогода скорректировала работу рынка

Эксперты утверждают, что в 2026 году украинцам не стоит ожидать стабилизации цен на продукты питания. По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в феврале ожидается рост стоимости круп, куриных яиц, свежих овощей и фруктов.

Хлеб, по прогнозам, будет дорожать в среднем на 1,5–2% ежемесячно.

При этом рынок мяса пока остаётся относительно стабильным. Так, свинину в Любашёвке на базаре можно купить за 220 гривен, а сало — за 40–80 гривен за килограмм. В целом по сравнению с концом прошлого года свинина подешевела на 80–100 гривен.

Из-за гололёда продавцов на рынке «Привокзальный» можно пересчитать по пальцам, как и покупателей. Из-за непогоды не смогли приехать молочники и огородники. Поэтому жители Любашёвки охотно закупаются в супермаркетах, где цены, особенно на овощи, вдвое ниже рыночных.

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 15–20 гривен;

капуста — 20 гривен;

лук — 10–20 гривен;

морковь — 15–20 гривен;

свёкла — 15–20 гривен;

чеснок — 50 гривен.

Фрукты:

яблоки — 25–50 гривен.

Цены на молочные продукты:

сметана — 180 гривен;

творог — 180 гривен;

сливки — 250 гривен;

масло — 450–500 гривен;

молоко — 30 гривен.

Мясо. Свинина:

мякоть — 220–250 гривен;

свежее сало — 40–80 гривен.

О ценах в Любашёвке узнавал Юрий ФЕДОРЧУК, автор главного фото

На погоду отреагировали и главные одесские рынки — Привоз и Новый рынок. Из-за усилившихся морозов количество продавцов и покупателей заметно сократилось, при этом разнообразие товаров по-прежнему радует. Правда, цены на отдельные позиции кусаются не меньше, чем 20-градусный мороз.

Более подробно о ценах на одесском Привозе:

Сколько стоят продукты на Привозе в конце января: дорогой картофель и дешёвый виноград (фоторепортаж)