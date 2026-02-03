Ключевые моменты:
- На юге Одесской области наблюдается дефицит свежей рыбы из-за замёрзших озёр
- В ряде громад покупатели всё чаще выбирают супермаркеты вместо рынков
- Несмотря на морозы, свинина в области подешевела на 80–100 гривен за килограмм
- Больше всего подорожали зелень, чеснок и тепличные овощи
Цены на продукты в Одесской области зимой 2026 года формируются под влиянием сразу нескольких факторов — погодных условий, логистики, сезонности и покупательной способности населения. Морозы на севере региона привели к сокращению работы рынков, тогда как на юге замёрзшие озёра фактически остановили вылов рыбы.
Эта статья создана на основе личного посещения журналистами «Одесской жизни» рынков Рени, Балты, Бессарабского и Любашёвки. Цены фиксировались непосредственно на прилавках, в разговорах с продавцами и покупателями.
Отдельное внимание уделено экономическому контексту: позиции Всеукраинского аграрного совета относительно ценовых прогнозов, а также тому, как изменение стоимости продуктов отражается на реальном поведении потребителей. Такой подход позволяет не только показать цифры, но и объяснить причины ценовых «качелей» в разных частях области.
Ренийский рынок: «живое серебро» в дефиците
В городе Рени борщевой набор выгоднее покупать в супермаркетах, где цены ниже, чем на местном рынке.
Подорожала рыба, которая к тому же стала дефицитной, — озёра покрыты льдом, поэтому добыча «живого серебра» осложнилась.
Овощи (цена за килограмм):
- картофель — 12–18 гривен;
- лук — 7–15 гривен;
- морковь — 9–15 гривен;
- свёкла — 10–15 гривен;
- сельдерей (корень) — 80–85 гривен;
- тыква — 25 гривен;
- чеснок — 120–150 гривен;
- капуста — 9–15 гривен.
Фрукты:
- яблоки — 30–50 гривен;
- мандарины — 56–80 гривен;
- лимоны — 90–120 гривен.
Молочная продукция:
- брынза — 280 гривен;
- творог — 200 гривен;
- молоко — 35–40 гривен;
- сметана — 200 гривен;
- сливки — 320–340 гривен.
Домашние яйца (десяток) — 60–70 гривен.
Мясо, свинина:
- задняя часть — 280–300 гривен;
- шея — 340 гривен;
- рулька — 95–110 гривен;
- свежее сало — 100–150 гривен.
Рыба:
- карп — 120–150 гривен;
- судак — 170–180 гривен;
- карась — 80–100 гривен;
- толстолобик — 60–90 гривен;
- лещ — 60–70 гривен.
Цены в Рени узнавала Антонина БОНДАРЕВА
На Балтском рынке морозы внесли свои коррективы
Морозы, которые резко пришли на север Одесской области, повлияли и на Балтский рынок. Чем ниже была температура, тем ниже становилась активность рынка. Большинство павильонов, торгующих с лотков, были закрыты из-за риска перемерзания овощей и фруктов. Сейчас предприниматели становятся смелее, и овощно-фруктовые палатки постепенно открываются. Мясо-молочные корпуса, которые работали без перебоев, стабильно остаются на рыночной территории и предлагают широкий выбор.
Так что — базаримся.
Овощи (цена за килограмм):
- картофель — 13–15 гривен;
- лук — 12–13 гривен;
- помидоры — 150 гривен;
- свёкла — 10 гривен;
- огурцы — 90–100 гривен;
- сладкий перец — 100 гривен;
- капуста — 15–20 гривен;
- чеснок — 100–180 гривен;
- морковь — 20 гривен;
- зелень — 15–20 гривен за пучок.
Цены на фрукты:
- яблоки — 30–35 гривен;
- лимоны — 110 гривен;
- бананы — 70 гривен.
Цены в молочном корпусе:
- яйца (десяток) — 100 гривен;
- брынза — 180 гривен;
- творог — 200 гривен;
- сметана — 200 гривен.
Мясо. Свинина:
- задняя часть — 220 гривен;
- шея — 220 гривен;
- лопатка — 220 гривен;
- рёбра — 180 гривен;
- отбивные — 220 гривен;
- свежее сало — 100–160 гривен.
Цены на рыбу:
- толстолобик — 110 гривен;
- карась — 85 гривен;
- карп — 130 гривен.
Цены в Балте узнавала Любовь КУЗЬМЕНКО, фото автора
Рынок в Бессарабском: товар есть — покупателей нет
По рынку в Бессарабском сейчас можно спокойно гулять: никто не толкается, очередей нет, грустные продавцы в ожидании редких покупателей сидят в телефонах.
— Как дела? — спрашиваю у знакомой продавщицы.
— Разве не видишь — за целый день три покупателя. Люди все деньги потратили на новогодние праздники, кошельки пустые. А тут ещё морозы — в моём контейнере часть товара перемёрзла, пришлось выбросить.
Из-за нехватки средств у населения стоимость продуктов первой необходимости на Бессарабском рынке, даже несмотря на морозы, не выросла. Подорожала только зелень — на «десятку». Всё остальное осталось на уровне цен до Нового года.
Овощи (цена за килограмм):
- картофель — 20 гривен;
- лук — 20–25 гривен;
- морковь — 25 гривен;
- капуста — 15 гривен;
- свёкла — 25 гривен;
- огурцы — 150–180 гривен;
- помидоры — 120–140 гривен;
- сладкий перец — 180–190 гривен;
- чеснок — 150 гривен;
- шампиньоны — 100 гривен;
- зелень — 35 гривен за пучок.
Бочковые — квашеные:
- капуста — 70 гривен;
- помидоры — 120 гривен;
- огурцы — 180–190 гривен.
Цены на фрукты:
- яблоки — 30–40 гривен;
- груши — 80 гривен;
- мандарины — 75–80 гривен;
- бананы — 80 гривен;
- гранаты — 150 гривен;
- апельсины — 100–110 гривен;
- лимоны — 100–120 гривен;
- виноград «Молдова» — 80 гривен;
- киви — 200–250 гривен.
Цены на молочные продукты:
- молоко — 25 гривен;
- творог — 120–150 гривен;
- брынза овечья — 220–240 гривен;
- брынза коровья — 180–200 гривен;
- сливки — 160–180 гривен.
Домашние яйца — 60–65 гривен.
Цены на мясо. Свинина:
- лопатка — 220–240 гривен;
- шея — 240 гривен;
- биток — 240 гривен;
- рёбра — 200–220 гривен;
- сало — 80–100 гривен;
- подчеревок — 200–220 гривен.
Домашние куры — 160–180 гривен.
Цены на солёную и копчёную рыбу:
- солёная тюлька — 150 гривен;
- хамса — 220 гривен;
- копчёная салака — 205 гривен;
- селёдка — 185 гривен;
- копчёная мойва — 480 гривен;
- копчёная скумбрия — 580 гривен;
- скумбрия слабосолёная — 440 гривен;
- копчёный лещ — 270 гривен.
Цены в Бессарабском узнавала Юлия ВАЛИЕВА, фото автора
В Любашёвке непогода скорректировала работу рынка
Эксперты утверждают, что в 2026 году украинцам не стоит ожидать стабилизации цен на продукты питания. По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в феврале ожидается рост стоимости круп, куриных яиц, свежих овощей и фруктов.
Хлеб, по прогнозам, будет дорожать в среднем на 1,5–2% ежемесячно.
При этом рынок мяса пока остаётся относительно стабильным. Так, свинину в Любашёвке на базаре можно купить за 220 гривен, а сало — за 40–80 гривен за килограмм. В целом по сравнению с концом прошлого года свинина подешевела на 80–100 гривен.
Из-за гололёда продавцов на рынке «Привокзальный» можно пересчитать по пальцам, как и покупателей. Из-за непогоды не смогли приехать молочники и огородники. Поэтому жители Любашёвки охотно закупаются в супермаркетах, где цены, особенно на овощи, вдвое ниже рыночных.
Овощи (цена за килограмм):
- картофель — 15–20 гривен;
- капуста — 20 гривен;
- лук — 10–20 гривен;
- морковь — 15–20 гривен;
- свёкла — 15–20 гривен;
- чеснок — 50 гривен.
Фрукты:
- яблоки — 25–50 гривен.
Цены на молочные продукты:
- сметана — 180 гривен;
- творог — 180 гривен;
- сливки — 250 гривен;
- масло — 450–500 гривен;
- молоко — 30 гривен.
Мясо. Свинина:
- мякоть — 220–250 гривен;
- свежее сало — 40–80 гривен.
О ценах в Любашёвке узнавал Юрий ФЕДОРЧУК, автор главного фото
На погоду отреагировали и главные одесские рынки — Привоз и Новый рынок. Из-за усилившихся морозов количество продавцов и покупателей заметно сократилось, при этом разнообразие товаров по-прежнему радует. Правда, цены на отдельные позиции кусаются не меньше, чем 20-градусный мороз.
