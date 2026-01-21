Ключевые моменты:

С 21 января 2026 года обновлен маршрут «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная».

Работает информационный центр: справки о маршрутах, графиках, жалобах.

Полный список схем и расписаний в материале «Одесская жизнь».

Что изменится

По информации Одесского городского совета, с 21 января внесены изменения в работу маршрута «ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная».

Отправление от ул. Святослава Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12): 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

В Одессе также работает информационный центр. Здесь можно узнать о схемах и графике движения, времени работы автобусов. Кроме того, по данным номерам принимаются жалобы и предложения на работу социальных маршрутов. Диспетчеры информационного центра будут работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

048 7 886 886

048 717 54 54

094 921 98 86

Напомним, «Одесская жизнь» подготовила для вас удобный и всегда обновляемый список всех социальных автобусных маршрутов. В материале вы найдете подробные схемы и графики отправления: Бесплатные автобусы в Одессе заменили троллейбусы и трамваи: схемы всех маршрутов и расписание.