Ключевые моменты:

Число пострадавших от удара по портовой инфраструктуре Одесского района вечером 19 декабря выросло до 32 человек.

Погибли 7 мужчин в возрасте от 20 до 62 лет.

Повреждены грузовые и легковые автомобили, автобус и один грузовик; оценка масштабов разрушений продолжается.

Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военных преступлений.

По словам главы ОВА, на месте «прилета» продолжают работу оперативные и экстренные службы. Врачи и спасатели делают все возможное для спасения и поддержки пострадавших.

Параллельно проводится оценка масштабов повреждений портовой инфраструктуры и организуется работа по ликвидации последствий удара.

Напомним, по данным ГСЧС, в результате вражеской атаки по портовой инфраструктуре Одесского района 19 декабря погибли 8 и ранены 27 человек.

Как сообщили сегодня утром в пресс-службе областной прокуратуры, в результате атаки на парковке рядом с объектом критической инфраструктуры уничтожен один грузовик, повреждены 13 грузовых автомобилей, четыре легковых автомобиля и автобус.

От обстрела погибли семь гражданских людей – мужчины в возрасте от 20 до 62 лет. Травмированы 27, их доставили в больницу. Полная информация о всех потерпевших устанавливается.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал в пятницу 19 декабря около восьми часов вечера. И спустя всего несколько минут после предупреждения о выходе баллистики одесситы услышали серию взрывов.

По информации Воздушных сил, было две воздушные цели: в сторону Одессы и Пивденного.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что ранним утром субботы, 20 декабря, враг совершил еще одну атаку по порту Пивденного – зафиксировано попадание в резервуары.

Но, как отметил министр, несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.

