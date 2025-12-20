Ключевые моменты:
- Число пострадавших от удара по портовой инфраструктуре Одесского района вечером 19 декабря выросло до 32 человек.
- Погибли 7 мужчин в возрасте от 20 до 62 лет.
- Повреждены грузовые и легковые автомобили, автобус и один грузовик; оценка масштабов разрушений продолжается.
- Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военных преступлений.
По словам главы ОВА, на месте «прилета» продолжают работу оперативные и экстренные службы. Врачи и спасатели делают все возможное для спасения и поддержки пострадавших.
Параллельно проводится оценка масштабов повреждений портовой инфраструктуры и организуется работа по ликвидации последствий удара.
Напомним, по данным ГСЧС, в результате вражеской атаки по портовой инфраструктуре Одесского района 19 декабря погибли 8 и ранены 27 человек.
Как сообщили сегодня утром в пресс-службе областной прокуратуры, в результате атаки на парковке рядом с объектом критической инфраструктуры уничтожен один грузовик, повреждены 13 грузовых автомобилей, четыре легковых автомобиля и автобус.
От обстрела погибли семь гражданских людей – мужчины в возрасте от 20 до 62 лет. Травмированы 27, их доставили в больницу. Полная информация о всех потерпевших устанавливается.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал в пятницу 19 декабря около восьми часов вечера. И спустя всего несколько минут после предупреждения о выходе баллистики одесситы услышали серию взрывов.
По информации Воздушных сил, было две воздушные цели: в сторону Одессы и Пивденного.
В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что ранним утром субботы, 20 декабря, враг совершил еще одну атаку по порту Пивденного – зафиксировано попадание в резервуары.
Но, как отметил министр, несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.
