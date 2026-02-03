Ключевые моменты:

Сложные погодные условия и обстрелы усложняют жизнь одесситов.

Более 4 тыс. социально незащищенных семей получили выплаты.

Категории получателей.

Более 15 тысяч одесситов получили деньги

По информации главы Одесской МВА Сергея Лысака, в январе 2026 года более 62 млн грн получили социально незащищенные семьи Одессы. Такая поддержка прошла в рамках программы с ЮНИСЕФ.

Сергей Лысак подчеркнул, что выплаты получили 4 118 семей (15 305 человек). В целом же помощь оказали следующим категориям:

1515 многодетным семьям;

1663 семьям с детьми с инвалидностью;

572 малообеспеченным семьям с детьми;

329 семьям, потерявшим кормильца;

39 одиноким матерям или родителям.

Напомним, в ночь на 3 февраля враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами, нанеся удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Более 50 тысяч жителей региона остались без света, энергетики возобновляют электроснабжение. Повреждены жилые и административные здания и автомобили, погибших и пострадавших нет.

