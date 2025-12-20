Ключевые моменты:

После атак РФ на транспортную инфраструктуру Одесской области ситуация в регионе остается контролируемой, заявил глава ОВА Олег Кипер.

Несмотря на удары по мосту в Маяках, движение гражданского транспорта не прекращалось, людей безопасно переправляли даже во время тревог.

В южных районах области сформирован двухнедельный запас медикаментов для больниц, который постоянно пополняется.

Регион обеспечен продуктами питания и топливом, банкоматы работают, пенсии выплачиваются вовремя.

Власти координируют действия с Кабмином и международными партнерами, подготовлены транзитные коридоры.

Власти обещают восстановить мост и до этого времени обеспечить работу временных переездов и переправ.

«Враг постоянно продолжает обстреливать наш регион, но мы делаем все, чтобы люди были в безопасности, а транспорт и логистика работали», – заверил Кипер.

По его словам, после атак по мосту в Маяках движение гражданского автотранспорта не останавливалось, и даже во время воздушных тревог был организован безопасный переезд людей, эвакуация автобусов и легковых авто, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом.

«ГСЧС, полиция, специальные и коммунальные службы работали над каждым маршрутом, а значит, альтернативные переезды и переправы уже организованы.

Мы понимали, что такое может произойти, поэтому власти и военное командование учли все возможные критические сценарии. В южных районах Одесской области сформирован двухнедельный запас лекарств, который постоянно пополняется и предоставляется больницам», – сообщил глава ОВА.

Он также отметил, что власти обеспечили местных жителей продуктами питания и горючим. В банкоматах есть деньги, а пенсии доставляются вовремя.

«Еще вчера после первой атаки врага я сразу набрал премьер-министра Украины Юлию Свириденко, которой доложил ситуацию. Были определены четкие первоочередные меры, которые мы можем предпринять вместе.

Обсуждена ситуация с международными партнерами, подготовлены транзитные коридоры, проведены переговоры с украинскими и международными перевозчиками. Около 200 пассажиров, находившихся в автобусах в направлении Измаил, были переправлены альтернативными маршрутами во избежание транспортного коллапса на границе.

К сожалению, самое трагическое то, что 18 декабря во время воздушной тревоги, погибла жительница нашего региона, которая находилась в автомобиле вместе с детьми, что еще раз напоминает нам, насколько безжалостна война, и что гражданское население страдает больше всего», – добавил Кипер.

Он также призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал: мост будет восстановлен, а до этого будут созданы альтернативные переезды и налажены переправы.

«Может быть неудобно, не так комфортно, но, несмотря на попытки врага, все будет работать и полностью восстановлено, и для этого задействованы все силы и средства», – пообещал руководитель Одесской ОВА.

