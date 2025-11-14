Ключевые моменты

Буджак – это юг Одесчины, территория между Дунаем, Днестром и Черным морем. Его название с тюркского означает «угол» или «закуток». Также в Болградском районе есть поселок Буджак, который ранее назывался Бородино.

Это часть исторической Бессарабии, но не вся – лишь ее южный степной край, где когда-то жили татары, казаки, болгары, молдаване и многие другие народы.

Буджак пережил множество империй – османскую, российскую, советскую – но сохранил свой особый характер и смешанное, многокультурное наследие.

География, формирующая идентичность

Буджак – это не просто название на карте. Это мир, растянувшийся на крайнем юге Одесчины, между Днестром, Дунаем и Черным морем. Само слово «буджак» происходит из тюркских языков и означает «угол» или «закуток» – и это название удивительно точное. Ведь Буджак действительно стоит на краю – географически, исторически и символически. Это украинский угол, в котором переплелись судьбы многих народов, и именно здесь ощущается пульс Юга.

Сегодня именно здесь, среди степей и соленого ветра, разворачивается одна из самых интересных страниц украинской деколонизации. Ведь настоящая независимость начинается не в столицах, а в местах, которые выстояли, когда империи падали.

Исторический котел и стертое наследие

История Буджака – это история непрерывного движения, перемен и борьбы. Когда-то эти земли были ареной для молдавских князей, ногайских кочевников, османов, казаков и российских войск. Каждый оставил свой след, но ни один не сумел полностью покорить эту степь.

Ключевым моментом стал 1812 год, когда Российская империя после очередной войны с османами присоединила Бессарабию, включая Буджак. Тогда началась новая эпоха колонизации.

Российская власть системно выметала османско-татарское наследие:

сжигали целые села;

тысячи людей насильно переселяли в Таврию, чтобы не допустить их возвращения;

татарские земли раздавали чиновникам и дворянам;

а для «оживления» края завозили переселенцев из центральных украинских губерний – Полтавщины, Киевщины, Подолья.

Каждому переселенцу обещали 10 десятин земли (примерно 11 гектаров) и 25 лет без налогов. Позже сюда потянулись болгары, молдаване, сербы, албанцы – те, кто спасался от войн или искал лучшей доли. Так империя создавала свой «православный славянский буфер», но фактически формировала новую социальную зависимость – и новые линии напряжения между общинами.

Казацкая вольница и культурная мозаика

Но не все пришли по приказу империи. После уничтожения Запорожской Сечи Екатериной II сюда двинулись задунайские казаки – те, кто не смирился с царской властью. Они поселились между Дунаем и Днестром – возле Татарбунар, Килии, Вилково – и продолжили свою жизнь на собственных условиях.

Буджак стал для них новой Сечью – диким, но свободным пространством. И даже сегодня в песнях, в формах домов, в отношении к земле можно узнать это давнее казацкое упрямство. Современный Буджак – это культурная мозаика, дышащая историей.

В Болграде вам предложат болгарскую баницу, в Килии – плачинду, в Вилково – рыбу прямо из дельты. Здесь каждое село имеет свой акцент, свои праздники и свои легенды. Это место, где память не делит людей по этносу, а сшивает прошлое в единую ткань выживания.

Деколонизация памяти

Сегодня Буджак возвращает себе не только исторические названия, но и достоинство. Ведь теперь это не территория «славных походов Суворова», а земля общин, выживших вопреки империям.

Два года назад поселок Бородино, названный в честь битвы 1812 года, вернул себе историческое название – Буджак. А рядом с этим, в самом сердце поселка, семья погибшего воина Сергея Коваленко открыла детскую спортивную площадку – как символ того, что память может превращать боль в развитие.

