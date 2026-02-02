Ключевые моменты:

В Рени почти все исторические здания не имеют статуса памятников

Старинные фасады массово закрывают пластиком или изменяют без контроля

Две арки XIX века и остатки старого морвокзала находятся под реальной угрозой уничтожения

Присвоение охранного статуса возможно только после обновления Генплана и историко-архитектурного плана

Рени — один из древнейших городов Нижнего Дуная, где архитектура конца XIX – начала XX века формировала не только городской облик, но и локальную идентичность. Частные особняки, общественные здания, арки и портовые сооружения десятилетиями сохраняли исторический характер города, пережив смену империй и границ.

Сегодня это наследие оказалось под угрозой. Из-за отсутствия охранного статуса жители имеют право перестраивать или даже демонтировать исторические объекты. Процесс происходит хаотично: аутентичные фасады закрывают пластиком, меняют цвета и пропорции, а уникальные архитектурные элементы исчезают без фиксации и экспертной оценки.

Корреспондентка «Одесской жизни» пообщалась с местными краеведами, представителями общественных организаций и должностными лицами Ренийского городского совета, чтобы выяснить, почему город оказался в правовом вакууме, какие архитектурные «жемчужины» могут исчезнуть уже в ближайшее время и есть ли у Рени шанс сохранить своё историческое лицо.

Для сравнения, в Измаиле и Болграде десятки зданий уже имеют статус памятников, а часть из них дополнительно маркирована международным знаком «Голубой щит», который обеспечивает защиту культурного наследия даже в условиях военной угрозы.

Рени — один из самых старых городов Одесской области, где каждая кирпичная арка помнит коней градоначальников, а каждый особняк хранит свою историю — от благодарности уездному врачу до ностальгии румынского полковника. Однако сегодня всё это под угрозой: старинные фасады скрываются за дешёвым пластиком, а уникальные арки исчезают под ковшами экскаваторов.

Пока соседние Измаил и Болград активно маркируют своё наследие «Голубыми щитами», Рени остаётся в правовом вакууме — здесь почти ни одно здание не имеет официального статуса памятника. Почему история города зависит от разработки Генплана, какие архитектурные «жемчужины» мы рискуем потерять уже завтра и есть ли шанс остановить превращение самобытного города в «типичную» провинцию — выясняла наша корреспондентка.

Самобытность спрятали под пластиком

Малые города Одесской области — Белгород-Днестровский, Измаил, Болград или Рени — уникальны. Здесь рядом часто стоят здания — представители классицизма и дома, построенные по традициям балканского зодчества.

— Когда-то в Рени улица Вознесенская была украшена рядом самобытных домиков с интересными фасадами, — рассказывает библиотекарь Владимир Никула, увлечённый краеведением. — А сейчас большинство этих фасадов оштукатурены или обшиты пластиком. Город теряет свой характер, становится «типовым», безликим.

В Рени ещё сохранились объекты конца XIX – начала XX века. Это общественные здания, особняки, фрагменты застройки. Расскажем о некоторых из них.

Особняк благодарности: как жители Рени построили дом для своего врача

Напротив городского парка в Рени стоит особняк, на фронтоне которого видна цифра «1914» — год ввода в эксплуатацию. Его историю выяснил краевед Михаил Салабаш. Этот просторный дом был построен на пожертвования жителей города в подарок уездному врачу Степану Дьяконову — в знак уважения и признательности.

— Врач не знал, что особняк строят для него, и был поражён. Он наотрез отказывался принять подарок, но горожане были непреклонны. Тогда Степан Дьяконов, поселившись в доме, стал принимать здесь больных, — рассказывает краевед.

С приходом советской власти дом врача, уехавшего за границу, перешёл в государственную собственность, был разделён на три части и передан под жильё.

Новые хозяева красят фасад на своё усмотрение — часть зелёная, часть жёлтая. Но, к счастью, не нарушают архитектуру фасада, сохраняя его в первозданном виде.

Дом румынского полковника держит марку

На улице Спортивной стоит величественный особняк 1928 года, построенный румынским полковником Александреску в так называемом неорумынском стиле с элементами модерна.

— Полковник жил в городе Галац, приезжал в Рени с товаром, — рассказывает Владимир Никула. — Господин Александреску поставлял алкогольные напитки в местные питейные заведения. Он решил построить в Рени такой же особняк, как в Галаце, чтобы чувствовать себя как дома. Дом он полностью не достроил из-за болезни, но пожить здесь успел.

Современные владельцы содержат особняк полковника в отличном состоянии — разве что иногда меняют цвет фасада.

Бывший еврейский клуб есть, а синагоги нет

— Здание, в котором сейчас размещается Ренийский Центр детско-юношеского творчества (ЦДЮТ), было построено в 1900 году еврейской общиной города, насчитывавшей около двух тысяч человек. Это был культурный центр, где работала театральная студия, кружки для детей, проводились праздники, — рассказывает Владимир Никула. — Была в Рени и синагога, но от неё не осталось никаких следов.

ЦДЮТ как коммунальное учреждение громады поддерживает старое здание в хорошем состоянии, периодически проводит ремонт фасада, сохраняя его уникальность. Однако таких счастливых историй немного.

Арки, которые «помнят» лошадей и градоначальников

В Рени сохранились две старые арки: художественная кирпичная кладка, арочные перемычки, рельефный силуэт — всё выполнено в традиционной технике конца XIX века.

В них до сих пор сохранились вмурованные стальные кольца — приезжие привязывали к ним своих лошадей.

— Самая старая арка на улице Шевченко была построена в 1890 году, — рассказывает Владимир Никула. — Старожилы говорили, что арка вела во двор градоначальника. Здесь, в центре города, находился его, как тогда говорили, офис.

На противоположной стороне перекрёстка, на улице Вознесенской, — ещё одна арка 1895 года.

— Старожилы рассказывали, что она служила въездом во двор, принадлежавший сначала купеческой семье, а затем городскому голове — примару, — говорит руководитель ГО «Наше наследие — Рени» Галина Маратаева. — Сегодня старые арки находятся в плачевном состоянии, но, к счастью, пока стоят.

Они пережили империи, войны и смену границ, но сегодня не имеют никакой юридической защиты. Формально жители могут демонтировать их хоть завтра — и это будет законно.

Подобных арок в Рени было больше. Одну из них, которая находилась недалеко от рынка, уничтожили во время строительства двух многоэтажных домов.

Подбитые «крылья» морвокзала пока держатся

Из последних сил держится последнее здание старого морвокзала — парадный вход, лестницы которого напоминают два лебединых крыла. Сейчас эти «крылья» повреждены и исцарапаны.

Историю морвокзала в своё время исследовал краевед Ярослав Козырь: он был открыт в 1816 году. «Здесь начали функционировать таможня, карантинная застава и пассажирская пристань», — писал краевед.

Пристань была построена настолько основательно, что каменная облицовка берега, несмотря на сильное течение Дуная, сохранилась до наших дней. Но надолго ли? Земельный участок на берегу реки передан в аренду на 49 лет — для перспективного строительства новых причалов. Жители города обеспокоены: не будут ли уничтожены остатки старого морвокзала во время строительных работ?

К сожалению, Рени уже потерял немало уникальных исторических зданий. Среди утраченных — старая пожарная каланча, два дома с колоннами на центральной площади города и другие объекты.

Почему в Рени всё иначе?

Во многих городах Украины старинные дома, фасады и малые архитектурные формы находятся под охраной закона. К примеру, в городе Измаил — более 35 зданий имеют статус памятников архитектуры местного значения, в Болграде — более 20.

В то же время в Рени лишь Свято-Вознесенский собор на центральной площади имеет статус памятника архитектуры местного значения, а остальные старые здания законом не защищены. Хотя они обладают не меньшей архитектурной и исторической ценностью, чем постройки в соседних городах — например, здание бывшего Измаильского коммерческого училища, возведённое ориентировочно в 1870–1890 годах.

Интересно, что в Измаиле под охрану взяли даже металлическую ограду дендрологического парка 1900 года постройки.

Шесть «Голубых щитов» в Болграде

Болградский отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта пошёл ещё дальше: с целью повышения сохранности культурных ценностей в условиях военной угрозы были организованы мероприятия по маркировке шести объектов, подпадающих под действие норм международного гуманитарного права как памятники культурного наследия.

Специальные опознавательные знаки — эмблемы «Голубой щит» — уже установлены на здании мужской гимназии (вторая половина XIX века), здании женской гимназии (1878 год), здании колониального банка (1890 год) и других объектах.

Дождутся ли старые здания Рени официального статуса?

Почему в городе Рени де-юре не существует памятников архитектуры (за исключением собора)? Ведётся ли работа по присвоению статуса старым зданиям?

С этими вопросами мы обратились к начальнице отдела градостроительства и архитектуры Ренийского городского совета Светлане Грабовской. По её словам, отдел культуры предоставил перечень объектов, однако сама процедура является крайне сложной.

— В последние два года Ренийская громада ведёт работу по разработке Комплексного плана пространственного развития территории громады (действующий Генеральный план, утверждённый в 2001 году, не соответствует современным требованиям. — Прим. авт.). Уже утверждён проект задания на его разработку. В Комплексный план войдут обновлённый Генеральный план города Рени и историко-архитектурный план. Лишь после этого мы сможем подавать документы в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также в профильный департамент ОВА по старым зданиям, — рассказала Светлана Грабовская.

Она пояснила, что архитектурную и историческую ценность зданий оценивает экспертная комиссия.

— Разработка Генплана требует значительного финансирования и времени. Если всё будет складываться благоприятно, то в течение двух–трёх лет мы сможем это сделать. Мы заинтересованы, чтобы процесс прошёл как можно быстрее, — заверила Светлана Грабовская.

Справка «ОЖ»

Рени — один из древнейших городов Нижнего Дуная. Его история уходит корнями во времена античности.

Первое письменное упоминание под современным названием датируется 1548 годом — периодом османского владычества.

Расцвет города начался в XIX веке с развитием морского порта, который и сегодня остаётся «морскими воротами» Украины на Дунае.

Пережив смену многих государственных флагов, Рени сохранил многонациональный колорит, в котором переплелись украинская, молдавская, гагаузская и болгарская культуры.

