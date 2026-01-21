Ключевые моменты:

В Одессе над отелем на Ланжероне возведено 11 этажей вместо разрешённых 8-ми.

Строительство ведется с серьезными нарушениями, что официально признала мэрия.

Надстройка перекрыла вид на Одесский залив.

Несмотря на протесты горожан, работы продолжаются.

Как пишет издание «Думская», застройщик возвел уже одиннадцать этажей, хотя проектом было предусмотрено не более восьми. При этом официально компания получала разрешение лишь на реконструкцию здания под оздоровительный центр водных видов спорта.

Масштабная надстройка существенно изменила прибрежный ландшафт. Здание исказило привычный морской пейзаж и перекрыло панорамный вид на Одесский залив, который ранее открывался со смотровой площадки возле Мемориала неизвестному матросу.

Ранее главным адресатом критики в связи с этим строительством был экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. Однако и после его ухода с должности строительные работы не были остановлены ни на один день.

В ноябре прошлого года Одесский городской совет дал официальный ответ на электронную петицию жителей, которые требовали демонтировать незаконную надстройку над отелем. В мэрии подтвердили, что работы ведутся с существенными нарушениями и значительными отклонениями от утвержденного проекта. Но несмотря на это, объект продолжает расти вверх.

Застройка данной части Ланжерона уже давно кардинально изменила внешний вид побережья. Дельфинарий «Немо» расширился за счет новой гостиничной секции, а значительную часть набережной заняли парковочные площадки. В результате для прогулок одесситов осталась лишь узкая полоса территории вдоль точек быстрого питания.

Читайте также: Незаконная застройка на Ланжероне: суд избрал меру пресечения директору дельфинария.