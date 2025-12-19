Атаки на мосты разделили Одесскую область пополам

Мост в Затоке, который обеспечивал кратчайший путь на юг Одесчины, был поврежден еще в начале полномасштабного российского вторжения. Враг периодически атакует его и сейчас, чтобы помешать его восстановлению.

Мост у Маяк на трассе Одесса-Рени до сих пор оставался надежной альтернативой, хотя этот путь требовал гораздо больше времени. Но сейчас и он поврежден. Поэтому мы вспоминаем о другом проекте, который должен был стать тем путем, который надежно соединит две части Одесской области.

Так, 7 июля 2021 года «Одесская жизнь» писала, что должен появиться мост, который соединит Овидиополь и Белгород-Днестровский, расположенные по разные стороны Днестровского лимана.

В Одесской области планировали построить мост через Днестровский лиман: детали проекта

Служба автомобильных дорог Одесской области в 2021 году вернулась к амбициозному проекту строительства моста через Днестровский лиман, который должен был соединить Овидиополь и Белгород-Днестровский.

Ключевые факты о проекте:

Маршрут: Мост должен был стать частью обновленной международной трассы М-15 «Одесса — Рени». Дорога начиналась от Одессы, вела через Овидиополь, далее по мосту до Белгорода-Днестровского и через село Монаши выходить на привычный путь.

Цель: Разгрузить дороги в курортной зоне (Затока и Каролино-Бугаз) и сократить время в пути до Румынии и южных районов области.

История: Идея строительства обсуждается с 2008 года. Сначала объект планировали сдать к Евро-2012, а стоимость проекта на тот момент оценивалась в $2 млрд.

Реализация этого объекта имела и имеет стратегическое значение для транспортной логистики всего региона, поскольку позволит создать альтернативный путь в обход узких участков побережья.

Позже появились визуализации моста.

Уже во время большой войны, в 2023 году, сообщалось, что мост должны начать строить в 2024 или 2025 годах. Но тогда считалось, что война, которая продолжается до сих пор, к тому моменту завершится.

Также мы писали о проекте улучшения трассы Одесса-Рени, который должен был стать альтернативой проезда по территории Молдовы в Райне-Паланке и проходить исключительно по украинской территории.

Но новый участок трассы все равно включал проезд по мосту через Днестр у Маяк. Который, как оказалось, также является слабым звеном и уязвимым для вражеских атак.