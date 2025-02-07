О новых лимитах и температурных нормах

Сегодня Украина вынуждена существовать в условиях энергетического кризиса. Цены на энергоресурсы растут. Поставки газа ограничены. Поэтому для обеспечения энергетической стабильности необходима экономия.

И в прошлом году «Нафтогаз» установил для теплоснабжающих компаний лимиты потребления газа, которые значительно меньше, чем в предыдущие сезоны.

Для «Теплоснабжения города Одессы» объемы газа по сравнению с предыдущими годами сокращены на 10%, поэтому предприятие вынуждено экономить топливо. И это напрямую влияет на качество отопления: температура в батареях может снижаться — квартиры прогреваться слабее.

В то же время в КП «ТМО» уверяют, что, несмотря на сокращение лимитов, температурный режим в жилых домах по состоянию на сегодня соответствует санитарным нормам, согласно приказу №315 Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. А именно — составляет 18°C в жилых комнатах и 20°C в угловых квартирах.

Куда обращаться, если в квартире холодно

Но, к сожалению, порой в квартирах одесситов бывает гораздо холоднее. Можно ли улучшить эту ситуацию?

1. Проверьте свою систему отопления. Если в соседнем доме теплее, чем в вашем, возможно, причина в неисправности внутридомовой системы. Обратитесь к вашему ОСМД, ЖКС или управляющей компании, чтобы они проверили ее состояние.

2. Если холодно только в вашей квартире — это уже зона вашей ответственности. Надо вызвать сантехника, который починит поврежденные радиаторы и трубы.

Если же и внутридомовые, и внутриквартирные коммуникации исправны, а температура в вашей квартире все же ниже нормы, надо обратиться с заявлением к поставщику услуги — КП «Теплоснабжение города Одессы». Порядок оформления и рассмотрения претензий потребителей коммунальных услуг регулируется Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

Как подать претензию о некачественном предоставлении услуги теплоснабжения

Шаг ПЕРВЫЙ

Позвоните контролеру центра обслуживания абонентов КП «ТМО» по телефону (063) 361-68-56 или на горячую линию предприятия по номерам (063) 361-26-94; (063) 361-26-21.

Можно подать заявление с претензией о несоответствии реальной температуры в квартире установленным нормам на электронную почту, указанную в договоре о предоставлении услуг теплоснабжения, — [email protected].

Отправить письмо можно и в письменной форме по почтовому адресу КП «ТМО»: 65029, г. Одесса, ул. Балковская, 1Б. В обращении укажите фамилию, имя и отчество, место фактического проживания и суть проблемы.

Шаг ВТОРОЙ

Ваше обращение обязательно должно быть зарегистрировано в журнале регистрации заявок потребителей. Сохраните данные о его регистрационном номере и времени принятия. А также — информацию о фамилии, имени и отчестве, должности лица, принявшего обращение. Представитель КП «ТМО» обязан прибыть на вызов потребителя не позднее чем в течение суток с момента получения его претензии.

Шаг ТРЕТИЙ

Обеспечьте представителю КП «ТМО» доступ к жилью. Конечно — при условии предъявления им соответствующего удостоверения. Заметьте, что контролер имеет право находиться только в тех помещениях, где расположено оборудование, проверка которого проводится. С помощью специального оборудования специалист обязан произвести замер температуры и провести обследование для выявления причин снижения качества теплоносителя.

Шаг четвертый

Составьте акт-претензию. Обязательно укажите в ней:

город, дату и время проведения проверки;

выявленные факты несоответствия качества предоставления услуги теплоснабжения параметрам, предусмотренным договором с КП «ТМО»;

информацию о дате начала снижения в квартире температуры, установленной нормой.

К акту-претензии следует добавить фотофиксацию доказательств непредоставления или предоставления услуги не в полном объеме.

Без таких документов в каждом конкретном случае все претензии к исполнителю услуг абсолютно безосновательны.

Вы можете зафиксировать проблемы с отоплением при участии представителей ЖКС, ОСМД или управляющей компании вашего дома. Можно привлечь к составлению акта-претензии и соседей.

Акт-претензия составляется в двух экземплярах и подписывается потребителем и представителем КП «ТМО». Один из них передается жителю квартиры, второй — хранится на предприятии.

В случае если по результатам проведения проверки потребитель и исполнитель услуги не пришли к согласию относительно наличия факта несоответствия показаний температуры в квартире установленным нормам, акт-претензия подписывается с замечаниями, которые являются его неотъемлемой частью.

Если представитель КП «ТМО» не явился для составления акта-претензии или отказался от его подписания, документ подписывает лично потребитель и не менее двух других потребителей соответствующей услуги, проживающих в соседних помещениях.

Акт-претензию желательно составлять в двух экземплярах с оригинальными — некопированными — подписями. Если представитель предприятия отказывается подписать акт, то предложите ему сделать об этом соответствующую запись в документе, а в случае отказа — зафиксируйте этот факт вместе с подписями других потребителей.

Шаг ПЯТЫЙ

Акт-претензия направляется КП «ТМО» заказным письмом. Потребителю необходимо проконтролировать регистрацию претензии в журнале регистрации актов-претензий. А также — сохранить информацию о дате регистрации и регистрационный номер.

Предприятие теплоснабжения в течение пяти рабочих дней решает вопрос об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии. Или предоставляет потребителю обоснованный письменный отказ.

В случае если КП «ТМО» не предоставило ответ в этот срок, претензии потребителя считаются им признанными.

ШАГ ШЕСТОЙ

Одновременно с актом-претензией стоит отправить КП «ТМО» также заявление на перерасчет оплаты за отопление вашей квартиры. В таком случае документ считается действительным. Перерасчет осуществляется независимо от наличия у потребителя задолженности за услугу. Сумма перерасчета и неустойки за нарушение условий договора зачисляется в погашение задолженности за фактически потребленные услуги. А в случае отсутствия задолженности — в оплату будущих платежей.

Перерасчет осуществляется в соответствии с постановлением Кинета министров Украины №127 от 6.02.2024 года. Для этого предусмотрены определенные формулы. В случае снижения температуры воздуха в помещениях потребителя более чем на 6°C от нормативной платы за услугу по поставке тепловой энергии не начисляется.

Претензии можно отстаивать в суде

Если предприятие теплоснабжения допустило нарушения на этапе принятия, рассмотрения или удовлетворения претензии потребителя, он имеет основание на защиту своих прав в судебном порядке. Может обратиться с жалобой в органы Государственной службы по вопросам защиты прав потребителей.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий жильцов применяется не только к услугам по поставке тепловой энергии. Его нужно соблюдать в случае недополучения услуг от поставщиков централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоза бытовых отходов и управления многоквартирным домом. Разумеется, в этих случаях есть свои особенности составления акта-претензии. Но в любом случае потребители должны отстаивать свое право на получение качественных услуг.

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