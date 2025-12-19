Ключевые моменты:
- Продолжаются мероприятия по устранению последствий российских обстрелов моста у села Маяки.
- Организовывают объездные пути.
- Власти просят не снимать и не распространять фото/видео последствий ударов, восстановительных работ или объездов в Одесской области.
Информируют население об альтернативных маршрутах
По информации пресс-службы Одесской ОВА, продолжаются мероприятия по устранению последствий российских обстрелов транспортного моста вблизи села Маяки. Также организуют объездные пути транспорта. Именно поэтому происходит оперативное информирование населения о текущем движении и резервных маршрутах.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждает, что любое публичное обсуждение или анонсирование возобновления проезда в зоне моста может спровоцировать новые атаки россиян. В результате пострадают не только объекты инфраструктуры, но и люди. Также власти призывают воздержаться от съемок и распространения в сети фото или видео последствий российских ударов по объектам Одесской области.
Напомним, что для грузовиков и автобусов доступны:
- «Мамалыга – Кривая»
- «Сокиряне – Окница»
- «Россошани – Бричень»
- «Могилев-Подольский – Отач»
Эти пункты пропуска расположены в Черновицкой и Винницкой областях. Также сейчас наблюдается перегрузка пункта пропуска «Могилев-Подольский — Отач» на границе с Молдовой в Винницкой области.