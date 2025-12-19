Ключевые моменты:

Продолжаются мероприятия по устранению последствий российских обстрелов моста у села Маяки.

Организовывают объездные пути.

Власти просят не снимать и не распространять фото/видео последствий ударов, восстановительных работ или объездов в Одесской области.

Информируют население об альтернативных маршрутах

По информации пресс-службы Одесской ОВА, продолжаются мероприятия по устранению последствий российских обстрелов транспортного моста вблизи села Маяки. Также организуют объездные пути транспорта. Именно поэтому происходит оперативное информирование населения о текущем движении и резервных маршрутах.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждает, что любое публичное обсуждение или анонсирование возобновления проезда в зоне моста может спровоцировать новые атаки россиян. В результате пострадают не только объекты инфраструктуры, но и люди. Также власти призывают воздержаться от съемок и распространения в сети фото или видео последствий российских ударов по объектам Одесской области.

Напомним, что для грузовиков и автобусов доступны:

«Мамалыга – Кривая»

«Сокиряне – Окница»

«Россошани – Бричень»

«Могилев-Подольский – Отач»

Эти пункты пропуска расположены в Черновицкой и Винницкой областях. Также сейчас наблюдается перегрузка пункта пропуска «Могилев-Подольский — Отач» на границе с Молдовой в Винницкой области.