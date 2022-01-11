Омикрон в Одессе, застрявший ледокол и талоны на еду: новости Одессы за 10 января

События, которыми запомнился для «Одесской Жизни» понедельник, 10 января 2022 года.

Местная политика не устает напоминать о себе: Повторные выборы в Каролино-Бугазской ОТГ снова не состоялись, мы объясняли – почему?

Еще одна больная тема – застройка исторической части Одессы: Как застраивается Одесса: грустный фоторепортаж из исторического центра

Вечная тема, какой будет погода на неделю. Вместе с синоптиками мы разбирались, какой прогноз сделали специалисты на Старый Новый год

В Одесской области объявляли штормовое предупреждение – виной всему был туман

Мы рассказали, какие документы могут попросить при оформлении субсидии

В Одессе выявили штамм коронавируса «Омикрон»

Стало известно, что Школы Измаила перешли на дистанционку – мы выясняли, как дела в Одессе?

А еще разбирались какую воду мы пьем и как хотят улучшить ее качество в Украине?

Также важный вопрос, который выяснила «Одесская Жизнь»: как получить новый COVID-сертификат после бустерной дозы вакцины

Появилась удивительная новость, что в Украине могут появиться «талоны на еду», как в США

Стал известен график основной сессии ВНО (ЗНО) в Одессе в этом году

Украинский ледокол «Ноосфера» не сумел вовремя отплыть в Антарктиду

Продолжая тему полезных советов: мы, а теперь и вы узнали, как удалить пятно от вина с одежды, ковра или мебели

В СБУ сообщили, что В Одессе задержали агента российских спецслужб – какие он планировал теракты

Мать удивила своим странным отношением к ребенку: Одесситка заплатила почти полмиллиона алиментов