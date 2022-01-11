Новости Одессы и Одесской области

Омикрон в Одессе, застрявший ледокол и талоны на еду: новости Одессы за 10 января

Омикрон в Одессе, застрявший ледокол и талоны на еду: новости Одессы за 10 января

События, которыми запомнился для «Одесской Жизни» понедельник, 10 января 2022 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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