Одесситка заплатила почти полмиллиона алиментов

Женщина 5 лет не выплачивала алименты на содержание своего ребенка. При этом материальной нужды предприниматель не испытывала. В результате суд арестовал ее активы. И только после этого горе-родительница выплатила своему ребенку причитающиеся по закону деньги.

О том, как добились от одесской предпринимательницы выплаты алиментов, рассказывается в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Украины.

Там сказано, что сейчас в Одессе находится исполнительное производство по взысканию алиментов с матери в пользу ребенка в размере 5 000 грн, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, ежемесячно, начиная с мая 2010 года и до совершеннолетия ребенка.

Исполнительное производство находится на исполнении в отделе с мая 2020 года.

Для выполнения решений постановлением государственного исполнителя наложен арест на имущество должника и к должнику применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

С целью осуществления предпринимательской деятельности и разблокирования счетов, должница уплатила задолженность на сумму 450 000 грн.

Всего органы государственной исполнительной службы Минюста на прошлой неделе взыскали 230,5 млн грн алиментов. Из них 37,8 млн грн проблемной задолженности, взысканной государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных законом ограничений:

лишение права выезда за пределы Украины;

право управления транспортными средствами;

право пользования огнестрельным оружием и право охоты;

наложение ареста на имущество;

привлечение должника к отбывание общественно полезных работ.

Кстати, эта выплата не является рекордной для нашего региона. Так, «Одесская Жизнь» сообщала о том, что одесситу пришлось выплатить 33 тысячи евро, чтобы рассчитаться по алиментам. В переводе на грн это почти миллион в украинской национальной валюте.

Ранее мы уже рассказывали, что в Украине ужесточился подход к неплательщикам алиментов и появились новые методы воздействия на злостных нарушителей своих финансовых обязательств перед детьми.

Напомним, в Украине более 600 тысяч детей из неполных семей не получают алименты. Этот вопрос решили исправить на государственном уровне и ужесточить наказание для нерадивых родителей. Подробнее об этом законе читайте в материале «Одесской жизни». В прошлом году в Одесской области неплательщиков алиментов заставили подметать улицы.