Украинский ледокол «Ноосфера» не сумел вовремя отплыть в Антарктиду

Отправление украинской полярной экспедиции на новом ледоколе «Ноосфера» задерживается. Из-за новогодних праздников не все необходимые грузы успели доставить на ледокол вовремя.

Именно такую причину назвали в Национальном арктическом научном центре (НАНЦ) Украины.

Напомним, что по планам ученых, ледокол должен был отправится из порта Одессы на украинскую полярную станцию “Академик Вернадский” 10 января.

Теперь называются новые сроки старта экспедиции: 20 – 23 января. Причина, из-за которой полярники не смогли отправиться вовремя – не все поставщики сумели вовремя доставить требуемые грузы на ледокол. А все из-за продолжительных рождественских и новогодних выходных.

Стоит отметить, что часть персонала станции отправилась в чили по воздуху, и оттуда была доставлена на станцию «Академик Вернадский» на чилийском военном корабле.

Ледокол «Ноосфера» ранее принадлежал Великобритании и назывался James Clark Ross. А в 2021 году его за символические 5 млн. долл приобрела Украина для доставки людей и грузов на антарктическую станцию «Академик Вернадский» а также для проведения научных исследований мирового океана.

Примечательно, что именно В 1996 году именно этот ледокол James Clark Ross доставил на станцию первую украинскую миссию. 29 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и принял участие в процедуре переименования ледокола.