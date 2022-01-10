Новости Одессы и Одесской области

Украинский ледокол «Ноосфера» не сумел вовремя отплыть в Антарктиду

Украинский ледокол «Ноосфера» не сумел вовремя отплыть в Антарктиду

Отправление украинской полярной экспедиции на новом ледоколе «Ноосфера» задерживается. Из-за новогодних праздников не все необходимые грузы успели доставить на ледокол вовремя.

Подписаться

Именно такую причину назвали в Национальном арктическом научном центре (НАНЦ) Украины.

Напомним, что по планам ученых, ледокол должен был отправится из порта Одессы на украинскую полярную станцию “Академик Вернадский” 10 января.

Теперь называются новые сроки старта экспедиции: 20 – 23 января. Причина, из-за которой полярники не смогли отправиться вовремя – не все поставщики сумели вовремя доставить требуемые грузы на ледокол. А все из-за продолжительных рождественских и новогодних выходных.

Стоит отметить, что часть персонала станции отправилась в чили по воздуху, и оттуда была доставлена на станцию «Академик Вернадский» на чилийском военном корабле.

Ледокол «Ноосфера» ранее принадлежал Великобритании и назывался James Clark Ross. А в 2021 году его за символические 5 млн. долл приобрела Украина для доставки людей и грузов на антарктическую станцию «Академик Вернадский» а также для проведения научных исследований мирового океана.

Примечательно, что именно В 1996 году именно этот ледокол James Clark Ross доставил на станцию первую украинскую миссию. 29 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и принял участие в процедуре переименования ледокола.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить