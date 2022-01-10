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В Украине могут появиться «талоны на еду», как в США

В Украине могут появиться «талоны на еду», как в США

В 2022 году в Украине может появиться аналог американских «талонов на еду» (food stamp) для малоимущих слоев населения.

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Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам Устенко, 2022 год – это год серьезных инфляционных вызовов для всего мира и цены на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) в Украине могут вырасти на 10-20%.

«Если негативный сценарий будет реализовываться, то безусловно государство защитит наименее имущих. Каналы поддержки здесь могут быть разнообразными – начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему «Дия» до аналога американских food stamp»,

– написал в Facebook советник президента.

пост Олега Устенко

При этом он попросил не путать возможное нововведение с советскими талонами, продуктовыми карточками и «прочими историческими атрибутами».

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Фото: Florida Daily

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Редакция ПРОФИЛЬ

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