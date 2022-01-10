В Украине могут появиться «талоны на еду», как в США

Какое пиво будут пить украинцы в 2022 году? Украинцы стали варить меньше пива. Согласно статистике ЧАО “Укрпиво” за 11 месяцев прошлого года в стране произвели этого напитка на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Причины спада производства эксперты видят, прежде всего, в акцизном давлении, росте цен на энергоносители и сырье. ПОДРОБНЕЕ

Скумбрия по 8 гривен: как оговорка первой леди вдохновила сетевых остряков (видео, фото) В канун Нового года так не хочется думать о плохом – всяких там жизненных неурядицах или высоких ценах на продукты… А тут еще супруга нашего президента Елена Зеленская давеча порадовала народ, заявив, что вкусная и полезная рыба скумбрия стоит-то всего 8 гривен за кило. И хоть впоследствии первая леди объяснила, что оговорилась, но слово, как известно, не воробей! И сетевые шутники и тут не остались в стороне. ПОДРОБНЕЕ

Новогодние пожелания: о растущих ценах и вопиющей бедности Новый год практически на пороге. И в его преддверии не хочется говорить о грустном. Хотя провожают одесситы год Металлического Быка в достаточно нервозной обстановке. ПОДРОБНЕЕ