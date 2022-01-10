Новый ковид-штамм, скользкие дороги и минер-вымогатель: главные воскресные новости Одессы за 9 января

Новый штамм коронавируса, туман и скользкие дороги, очередное псевдоминирование и затянувшийся ремонт «таинственной» лестницы… Чем еще запомнилось «Одесской жизни» воскресенье, 10 января 2022 года?

Ученые обнаружили на Кипре новую мутацию коронавируса, являющуюся гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Его назвали «Дельтакрон».

Между тем, в Одессе началась вакцинация взрослого населения от коронавируса третьей (бустерной) дозой. В частности, пункт вакцинации работает и в специальном трамвае на Старосенной площади.

А Одесскую область накрыла непогода: пошел дождь, а местами – и мокрый снег. И несмотря на то, что проезд по дорогам общего пользования государственного значения Облавтодор обеспечил, в полиции все же призвали жителей области по возможности оставаться дома, так как трассы Одесса – Киев, Одесса – Рени и Одесса – Новазовск очень скользкие, а туман ухудшает видимость.

А вот правоохранителям ми взрывотехникам в воскресенье добавилось работы: в полицию поступила информация о заминировании ряда торговых центров в разных районах города. По неофициальным данным, на почту СБУ пришло письмо от некоего «кроноса», в котором он затребовал оставить «в дупле возле вокзала Одессы» 650 тысяч гривен, иначе все одесские ТЦ якобы будут взорваны. Правда, по итогам проверки 24 ТЦ взрывчатку ни в одном из них не нашли.

А еще «Одесская жизнь» выясняла, как обстоят дела с затянувшимся ремонтом «таинственной» Градоначальницкой лестницы, а также каковы планы украинских пивоваров на 2022 год.