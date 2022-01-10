В Одессе задержали агента российских спецслужб – какие он планировал теракты

Сотрудники СБУ разоблачили агента российской военной разведки, спланировавшего серию терактов в Одесской области. Злоумышленник был задержан «на горячем», когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений

По информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

Сжег грузовик ВСУ и осквернил памятник

Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил краской памятник погибшим в войне с РФ украинцам.

Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотической направленности, а также военная техника в Одесской области.

Хотели создать видимость пророссийского подполья в Одессе

Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения».

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигурант избран мерой пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.