Погода в Одессе: прогноз на Старый Новый год

Ну вот и начались рабочие будни после долгих выходных. Тем не менее, череда зимних праздников продолжается: впереди Старый Новый год. «Одесская жизнь» узнавала, какая погода ожидается в период с 10 по 14 января 2022 года.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первой половине недели в Одессе будет облачная, но не холодная погода. Существенных осадков не ожидается. А вот во второй половине недели похолодает. Температура воздуха ночью может опуститься до 10 градусов ниже нуля. Возможны и осадки в виде снега.

Погода в Одессе 10 января

В понедельник, 10 января, синоптики прогнозируют в Одессе пасмурную погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 3-5 градусов тепла.

Погода в Одессе 11-12 января

Во вторник, 11 января, и в среду, 12 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, 11 января возможны порывы до 15-18 м/с. Температура: 11 января ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; 12 января ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов ниже нуля.

Погода в Одессе 13-14 января

В четверг, 13 января, и в пятницу, 14 января, в Одессе, по прогнозам, будет ночью ясно, а утром и вечером пасмурно. Возможен снег. Ветер ночью северо-западный, 10-12 м/с, утром он сменится на западный, 9-11 м/с. Температура: 13 января ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза; 14 января ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Вы также можете узнать: Рекорды зимней одесской погоды: снежные, температурные и другие