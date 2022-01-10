Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: прогноз на Старый Новый год

Погода в Одессе: прогноз на Старый Новый год

Ну вот и начались рабочие будни после долгих выходных. Тем не менее, череда зимних праздников продолжается: впереди Старый Новый год. «Одесская жизнь» узнавала, какая погода ожидается в период с 10 по 14 января 2022 года.

Подписаться

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первой половине недели в Одессе будет облачная, но не холодная погода. Существенных осадков не ожидается. А вот во второй половине недели похолодает. Температура воздуха ночью может опуститься до 10 градусов ниже нуля. Возможны и осадки в виде снега.

Погода в Одессе 10 января

В понедельник, 10 января, синоптики прогнозируют в Одессе пасмурную погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 3-5 градусов тепла.

Статья по теме: Погода в Одессе: какими будут январь и февраль?

Погода в Одессе 11-12 января

Во вторник, 11 января, и в среду, 12 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, 11 января возможны порывы до 15-18 м/с. Температура: 11 января ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; 12 января ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов ниже нуля.

Погода в Одессе 13-14 января

В четверг, 13 января, и в пятницу, 14 января, в Одессе, по прогнозам, будет ночью ясно, а утром и вечером пасмурно. Возможен снег. Ветер ночью северо-западный, 10-12 м/с, утром он сменится на западный, 9-11 м/с. Температура: 13 января ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза; 14 января ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Вы также можете узнать: Рекорды зимней одесской погоды: снежные, температурные и другие

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить