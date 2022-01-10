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Как получить новый COVID-сертификат после бустерной дозы вакцины

Как получить новый COVID-сертификат после бустерной дозы вакцины

В Украине для всех желающих ввели бустерную дозу вакцины от коронавируса. Ее можно получить в период 180-270 дней, считая от второй прививки. После прививки нужно будет обновить свои сертификаты.

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Давайте разберемся, как получить новый сертификат о вакцинации.

Как сгенерировать сертификат после бустерной дозы в «Дія»?

Эта функция появится в «Дія» в конце января 2022 года, сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич. До тех пор, все кто вакцинировался бустерной дозой от коронавируса, смогут пользоваться своим «зеленым» сертификатом о полной вакцинации.

Как сгенерировать сертификат после бустерной дозы в «Дія»

Порядок создания сертификата останется прежним, он не будет отличаться от того, как создаются сертификаты на основании выздоровления или вакцинации от COVID-19. Достаточно будет отправить запрос на портале или в приложении «Дія» в последних числах января. Новый сертификат будет действовать 270 дней, начиная от даты последней прививки против COVID-19.

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Как получить новое международное свидетельство о вакцинации после бустерной дозы?

Этот бумажный документ, как и раньше, выдают семейные врачи. Он тоже будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против коронавируса. В нем должны быть перечислены все дозы вакцины, а не только бустерная. Бумажное свидетельство о вакцинации также можно получить в любом медицинском учреждении, если по какой-то причине вы не можете попасть на прием к своему семейному врачу.

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Международное свидетельство о вакцинации понадобится для пересечения границы тех стран, где еще не ратифицировали электронный COVID-сертификат в «Дія». Сейчас по сертификату в «Дія» можно посетить около 60 государств. Полный список стран-участниц цифровой сети электронного здоровья вы можете посмотреть на сайте Еврокомиссии.

Как продлить срок действия COVID-сертификата без бустерной дозы вакцины?

Летом 2021 года сертификаты о полной вакцинации выдавали на 180 дней. Немного позже этот срок увеличили до 1 года. Однако, сервис «Дія» не сохраняет и не редактирует данные, он их просто «подтягивает» из реестров. Поэтому у некоторых людей сертификаты в «Дія» действительны полгода.

Если ваш «зеленый» сертификат в «Дія» выдан всего на 180 дней, то его нужно сгенерировать по новой. Воспользуйтесь официальной видео-инструкцией от Минцифры:

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Фото: Freepik, Дія

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Редакция ПРОФИЛЬ

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