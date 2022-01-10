Повторные выборы в Каролино-Бугазской ОТГ снова не состоялись – почему? (видео)

Повторные выборы депутатов и главы Каролино-Бугазской объединенной территориальной громады (ОТГ), назначенные на воскресенье, 9 января 2022 года, в очередной раз не состоялись.

Причина срыва выборов такая же, как и в октябре 2021 года – поселковый совет отказался выделять деньги на печать бюллетеней.

Об этом сообщила у себя в Facebook жительница Затоки Юлия Присяжнюк.

Соответствующую информацию с подписью главы территориальной избирательной комиссии Алексея Байрака вывесили на входной двери участка.

Опубликовано Юлией Присяжнюк Суббота, 8 января 2022 г.

Напомним, 31 октября 2021 года перевыборы главы и депутатов Каролино-Бугазской ОТГ также не состоялись из-за отсутствия финансирования.

Отметим, что в Каролино-Бугазской ОТГ нет легитимной власти с октября 2020 года.

Как сообщалось, 31 октября 2020 года Одесский окружной административный суд признал незаконными результаты выборов Каролино-Бугазского сельского головы в пгт Затока Одесской области.

Вслед за судом Центризбирком обязал Каролино-Бугазскую сельскую избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области признать несостоявшимися выборы сельского головы и депутатов сельсовета, а также безотлагательно решить вопрос о назначении повторных местных выборов.