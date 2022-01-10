В Одессе выявили штамм коронавируса «Омикрон»

Об этом стало известно сегодня, 10 января 2022 года, в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Как рассказала первый замдиректора департамента здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко, новый штамм коронавируса выявили у гражданина Украины, работающего за границей и прибывшего вместе с семьей в Одессу. Вирус выявила одна из частных лабораторий города с помощью ПЦР-теста на COVID-19. Горздрав узнал об этом еще 31 декабря 2021 года.

По словам чиновницы, сейчас больной чувствует себя нормально и в госпитализации не нуждается. Частная клиника ведет наблюдение за ним и его семьей. Семья мужчины также чувствует себя хорошо.

Кстати, напомним, ранее ученые обнаружили на Кипре новую мутацию коронавируса, являющуюся гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Его назвали «Дельтакрон».

Как сообщала «Одесская жизнь», по состоянию на утро понедельника, 10 января, в Одесской области продолжается тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Так, за прошедшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев COVID-19 тогда как днем ранее имел место 131. Случаев смерти от коронавирусной болезни за минувшие сутки в регионе не отмечалось. А вот число выздоровевших значительно превышает число заболевших – 741 случай за сутки.

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