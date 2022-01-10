ВНО-2022: стал известен график основной сессии в Одессе

Одесский региональный центр оценивания качества образования обнародовал даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году.
Согласно графику, опубликованному на сайте центра, сессия ВНО-2022 будет проходить в такие дни:
- 23 мая – физика;
- 26 мая – химия;
- 31 мая – украинский язык, украинский язык и литература;
- 3 июня – математика, математика (задание уровня стандарта);
- 6 июня – испанский язык, немецкий язык, французский язык;
- 7 июня – английский язык;
- 10 июня – история Украины;
- 14 июня – география;
- 17 июня – биология.
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Также стали известны даты пробного ВНО-2022:
- До 22 января – регистрация для участия в пробном ВНО;
- 19 марта – украинский язык или украинский язык и литература;
- 26 марта – пробное ВНО по другим учебным предметам.
В этом году пробное ВНО в Одессе обойдется в 270 гривен за одно тестирование. При этом абитуриенты могут записаться всего на два пробных экзамена.
Ранее Министерство образования Украины утвердило график подготовки и проведения ВНО в 2022 году.
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