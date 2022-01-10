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Школы Измаила перешли на дистанционку, а как дела в Одессе? (видео)

Школы Измаила перешли на дистанционку, а как дела в Одессе? (видео)

В городе Измаиле Одесской области решили перевести школы на дистанционное обучение с сегодняшнего дня, 10 января 2022 года.

Родители измаильских школьников не рады введению дистанционки

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Как пояснил у себя в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко, такое решение городские власти приняли в связи с высоким уровнем сезонной заболеваемости среди школьников (имеются в виду сезонные вирусные инфекции, грипп, ветрянка).

Между тем, родители школьников отнеслись к такому решению, мягко говоря, без энтузиазма: в комментариях к посту Абрамченко они выразили недоумение, так как область не в «красной зоне» карантина, а «ветрянка в школах была всегда», но при этом учебные заведения никогда не закрывали.

В свою очередь мэр пояснил, что цель карантинных ограничений, вводимых с 10 по 22 января, – «остановить рост количества заболевших и не допустить осложнения ситуации одновременным заболеванием детей сезонными болезнями и COVID-19».

Вводят ли дистанционное обучение в школах Одессы?

А как обстоят дела в одесских школах? На этот вопрос ответила сегодня глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

По словам чиновницы, сегодня у одесских школьников закончились каникулы, и дети вернулись за парты. При этом все школы города работают в очном режиме.

По словам Буйневич, в детсадах закрыто всего четыре группы – три в Киевском районе и одна в Приморском. Болеют 19 сотрудников учреждений образования.

«Надеюсь, что уровень заболеваемости расти не будет и мы сможем работать в очном режиме»,

– добавила глава департамента образования.

Напомним, одесские школы вернулись к очному обучению с 22 ноября 2022 года.

Читайте также: Вопрос – ответ: как в Одессе отправить школьника на дистанционку?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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