Какую воду мы пьем и как хотят улучшить ее качество в Украине?

Качество воды, которую мы пьем, влияет на наше здоровье. Вывод напрашивается сам собой: какая вода – такое и здоровье. Так какую же воду мы пьем?

Почему для поддержания жизни так важно ежедневно пить достаточное количество воды? Потому что без воды не происходит ни один процесс в организме: дыхание, терморегуляция, переваривание пищи и другие.

Мировой дефицит водных ресурсов: что это значит?

На сегодняшний день в Украине, как и во всем мире, есть две водные проблемы. Первая – недостаток водных ресурсов, вторая – качество питьевой воды. Они взаимосвязаны, потому и рассматривать их надо вместе.

По информации ООН, нехватка питьевой воды актуальна для большинства государств. Сегодня страны ЕС снабжены пресной водой в среднем на 60%. При этом Украина считается одной из наименее обеспеченных водой европейских стран. У нас доступные для использования запасы воды на одного человека составляют 1,09 тысячи кубов в средневодные годы и 0,62 тысячи кубов в маловодные. А, по общепринятым стандартам, «неводными» считаются уже те страны, в которых водные ресурсы не превышают 1,5 тысячи кубов годового стока на человека.

Если говорить предметно, то только 69% населения Украины имеют доступ к системам централизованного питьевого водоснабжения и 48% – к централизованному водоотводу. Во многих населенных пунктах подают воду по графику или используют привозную воду. Но даже там, где вода есть, она часто не вкусная, а порой и опасная.

Микробы питаются пластиком

Загрязнение окружающей среды пластиком приобретает грандиозные масштабы. И если в водной среде от поедания пластика гибнут млекопитающие, то микроорганизмы, наоборот, становятся «сильнее». Так, ученые шведского Технологического университета Чалмерса обнаружили, что микробы в океанах и почвах эволюционируют, если есть пластик. В их ДНК обнаружили 30 тысяч различных ферментов, которые могут разрушать 10 разных видов пластика.

Чистая вода в Украине и других странах Европы: в чем разница?

Водоканалы, правда, регулярно проверяют качество воды и рапортуют о том, что вода пригодна для питья. А ученые и экологи настаивают на том, что вода из крана – техническая, что не удивительно.

Во-первых, слишком высок процент изношенности водопроводных сетей. И даже поначалу очищенная вода попадает к потребителям далеко не в идеальном виде. Кстати, в Киеве процент аварийных сетей водоснабжения один из самых высоких в Украине – 44,5%. Еще хуже ситуация выглядит в Луганской и Донецкой областях – 58,9 и 54,6%, во Львовской – 49,7%, в Кировоградской – 47,6%, в Волынской – 46,5%, в Харьковской – 46%.

Во-вторых, в Европе требования к качеству воды гораздо выше, чем в Украине. По словам председателя Госпродпотребслужбы Украины Владиславы Магалецкой, в Украине действуют «Государственные санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», в которых отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС. Кроме того, нормативы для некоторых показателей в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.

Опять же надо разграничивать город и сельскую местность. В городах качество воды постоянно проверяют, а в сельской местности о химическом составе питьевой воды можно только догадываться.

Ранее мы рассказывали о том, какого качества наша вода и как ее очистить самостоятельно.

Почему вода в Украине плохая и что с этим делать?

В Украине потребность населения в воде обеспечивают: на 97% реки (поверхностные воды) и на 3% – подземные воды. В других европейских странах все наоборот: около 90% потребителей снабжают высококачественной питьевой водой из подземных источников. Эта вода тоже проходит контроль и обеззараживание ультрафиолетом. Но там и проблем меньше, чем у нас, да хлор уже давно не используют.

У нас на качество и количество воды влияет несколько факторов.

Тотальное загрязнение поверхностных вод. К примеру, по результатам прошлогоднего анализа воды в бассейне Днепра (ее потребляет около 75% населения Украины) было обнаружено превышение содержания нитратов, фосфатов, пестицидов, железа и других вредных веществ.

Одними из основных источников загрязнения являются сбросы промышленных предприятий, а также сельскохозяйственное производство.

Недоочищенные коммунально-бытовые стоки, с которыми не справляются устаревшие водоочистные системы. Сточные воды из жилых и общественных зданий, больниц содержат органические вещества, которые могут вызвать бактериальное загрязнение. Изменения климата (повышение температуры воздуха, уменьшение осадков) и, как следствие, обмеление и пересыхание малых рек, что приводит к уменьшению запасов пресной воды.

Ранее мы рассказывали о том, что делать, если вода из-под крана бьет током.

Что и как надо делать?

Решение вопроса обеспечения населения качественной водой – задача, которую дальше откладывать некуда. Понимают это и наши чиновники. Министерство развития громад и территорий Украины недавно представило общегосударственную программу «Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы». Она пришла на смену другой программе, которая номинально действовала с 2011-го по 2020 год. По словам главы министерства Алексея Чернышева, предыдущая программа была провалена: она «работала» урывками, а ее реальное финансирование составило всего 13%. На новую программу намерены выделить 28,5 млрд. гривен.

Программой «Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы» предусмотрены строительство, реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей и канализации, станций

очистки питьевой воды, создание лабораторий контроля качества питьевой воды и сточных вод. Серьезное заявление и работа должна быть проведена глобальная. Для этого понадобятся и деньги немалые, и помощь региональных властей, так как именно они должны подготовить соответствующую проектную документацию.

Чтобы кардинально изменить ситуацию с водой, необходимо также экологизировать промышленность, сельское хозяйство и перейти на систему замкнутого водооборотного водоснабжения. Это значит, что все системы необходимо будет оборудовать очистными сооружениями, которые бы давали возможность повторно использовать воду, а не сбрасывать неочищенные воды в поверхностные водные объекты, загрязняя их еще больше.

Об этом говорят специалисты Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины.

Удастся ли реализовать все планы? Наверное, это возможно. Было бы желание и, конечно, деньги, которые будут направлены по назначению, а не уйдут, как говорят, «в трубу». А специалистов и людей, стремящихся не допустить приближающуюся катастрофу, у нас предостаточно.

Только факты

По данным Всемирной организации охраны здоровья:

Около 5 миллионов человек в мире ежегодно умирает из-за низкого качества воды.

Около 500 тысяч человек заболевает различными инфекциями, связанными с загрязненной питьевой водой.

Ольга Новикова

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