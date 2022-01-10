Как удалить пятно от вина с одежды, ковра или мебели

Это может случиться с каждым. Хорошее настроение мгновенно исчезает, когда вы проливаете красное вино на свой любимый джемпер, диван или ковер. Но не все потеряно, свежие винные пятна можно удалить.

Давайте разберемся, как можно вывести пятна от вина с разных поверхностей.

Как отстирать пятно от вина с одежды?

Главное правило — чем быстрее вы приступите к делу, тем выше шансы, что сможете вывести пятно от вина. Для начала тщательно промокните пятно бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы впитались излишки вина. Не нужно тереть, просто прикладывайте, иначе пятно увеличится.

Далее можно прибегнуть к любому из перечисленных способов:

Соль или пищевая сода . Посыпьте пятно полностью и оставьте на 3 минуты. Затем промойте холодной водой. Промокните пятно тканью или бумажным полотенцем, а затем снова посыпьте солью или содой. Повторяйте, пока пятно не исчезнет

. Посыпьте пятно полностью и оставьте на 3 минуты. Затем промойте холодной водой. Промокните пятно тканью или бумажным полотенцем, а затем снова посыпьте солью или содой. Повторяйте, пока пятно не исчезнет Минеральная вода . Промывайте пятно минералкой и промакивайте. Пузырьки помогут «вытолкнуть» остатки вина с ткани. Повторяйте, пока пятно не исчезнет

. Промывайте пятно минералкой и промакивайте. Пузырьки помогут «вытолкнуть» остатки вина с ткани. Повторяйте, пока пятно не исчезнет Медицинский спирт . Тщательно промойте испачканный участок водой или минералкой. Затем промокните пятно небольшим количеством спирта

. Тщательно промойте испачканный участок водой или минералкой. Затем промокните пятно небольшим количеством спирта Молоко. Налейте на пятно и оставьте на 3 минуты. Промокните тканью или бумажным полотенцем. Повторяйте эти действия пока пятно не исчезнет

После того, как вы удалите пятно от вина с ткани, постирайте вашу одежду обычным способом.

Как удалить пятно от вина на ковре?

Пищевая сода или соль отлично подходят для удаления винных пятен с ковров. Как только вы испачкаете ковер красным вином, сразу же промокните место бумажным полотенцем. Чем больше вина впитается, тем меньше вам придется чистить.

Немного смочите пятно водой или минералкой, а затем снова промокните бумажным полотенцем. Насыпьте соль или соду на пятно, подождите пока не высохнет. По мере высыхания, вино должно впитываться. Вам останется собрать засохшую соль или соду пылесосом.

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Как удалить пятно от вина с мебели или стен?

Брызги от вина на оббивке дивана можно удалить минералкой и содой. Смочите пятно минеральной водой и тщательно промокните. Сделайте пасту из 1 части соды и 3 частей воды. Нанесите ее на загрязненный участок и дайте высохнуть. Затем соберите всю пасту пылесосом.

Если вино попало на обои, то вам поможет мыльный раствор. Разведите средство для мытья посуды водой и взбейте пену. Затем слегка потрите испачканный участок на обоях. Промокните место бумажным полотенцем.

Когда вино попадает на окрашенные стены, то очистить его можно хоть мыльным раствором, хоть минералкой, хоть обычной водой. Но проблема в том, что после очистки может остаться видимый след. Иногда людям приходится перекрашивать весь участок стены.

Если вино попало на деревянную мебель, деревянный пол или паркет, то нужно сразу же промокнуть лужицу. Не размазываете вино, иначе пятно увеличится в размерах. Попробуйте смесь соды и минерального масла (можно купить в аптеке или косметическом магазине). Сделайте пасту и нанесите на испачканное место. Подождите 30 минут, а затем удалите сухой тканью.

Это правда, что пятно от красного вина можно очистить белым вином?

Это не совсем так. В журнале о вине Wine Spectator не советуют так делать. Белое вино не относится к чистящим средствам. В некоторых случаях белое вино действительно может растворить некоторые пигменты, которые содержатся в красном вине. Но есть риск, что пятно все-таки «расползется» по поверхности.

Даже если вам удастся удалить пятно с помощью белого вина, то потом все равно придется чистить загрязненную поверхность стандартными способами, чтобы избавиться от запаха. Не стоит тратить впустую хорошее белое вино. Лучше тщательно промокнуть пятно бумажными салфетками, а потом попробовать промыть минералкой или посыпать солью.

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Фото: Mashed, Maytag

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