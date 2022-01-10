В Одесской области объявили штормовое предупреждение – обстановка на дорогах сложная

Сегодня, в понедельник, 10 января 2022 года, Одесскую область накрыл сильный туман. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В областном управлении полиции предупреждают: видимость на автодорогах Одесчины местами составляет не более 200-500 метров.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, такая погода будет держаться весь день, а ближе к вечеру возможна гололедица.

В полиции призывают водителей быть крайне внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

«В условиях плохой видимости на скользкой дороге скорость должна быть значительно ниже, а дистанция между транспортными средствами гораздо больше. Будьте ответственны, берегите себя и окружающих»,

– призывают правоохранители.

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается относительно теплая и туманная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

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