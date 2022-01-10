Как застраивается Одесса: грустный фоторепортаж из исторического центра

Иногда складывается впечатление, что наша Одесса – одна сплошная стройка. И застройщики как будто соревнуются друг с другом, кто больше построит. И там и сям сносятся старые дома и на их месте вырастают… А что собственно вырастает? И как это меняет облик города?

Это попытался узнать наш фотокорреспондент. Он прогулялся по историческому центру Одессы и подготовил весьма интересную (и немного грустную) фотоподборку.

Улица Ришельевская… Когда-то здесь находилось историческое здание типографии Фесенко – теперь его нет. Здесь расчистили место под стройку:

Также активно застраивается и улица Базарная:

А на улицах Успенской, Троицкой, Большой Арнаутской что у нас возводят?

А вот и бульвар Жванецкого. Раньше отсюда можно было любоваться морем, а теперь… Теперь здесь орудует компания «Пространство»:

Да и с другой стороны бульвара растет новострой – а когда-то на этом месте был ювелирный завод:

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как теперь выглядит историческое здание бывшей одесской Ювелирки, а задолго до того – Архиерейского дома на улице Софиевской.

…Итак, какой можно сделать вывод из увиденного? Да, безусловно, города, особенно большие, должны расти и строиться, само собой. Но только очень жаль, что неуемные застройщики порой не знают меры и сносят исторические и неповторимые по своему стилю здания ради безликих бетонных «коробок». И какой же облик приобретет наша Одесса через несколько десятков лет? Вопрос риторический…

Читайте также: