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Как застраивается Одесса: грустный фоторепортаж из исторического центра

Как застраивается Одесса: грустный фоторепортаж из исторического центра

Иногда складывается впечатление, что наша Одесса – одна сплошная стройка. И застройщики как будто соревнуются друг с другом, кто больше построит. И там и сям сносятся старые дома и на их месте вырастают… А что собственно вырастает? И как это меняет облик города?

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Это попытался узнать наш фотокорреспондент. Он прогулялся по историческому центру Одессы и подготовил весьма интересную (и немного грустную) фотоподборку.

Улица Ришельевская… Когда-то здесь находилось историческое здание типографии Фесенко – теперь его нет. Здесь расчистили место под стройку:

Застройка Одессы, бывшая типография Фесенко
Застройка Одессы, бывшая типография Фесенко2
Застройка Одессы, бывшая типография Фесенко3

Также активно застраивается и улица Базарная:

Застройка Одессы, Базарная
Застройка Одессы, Базарная2
Застройка Одессы, Базарная3
Застройка Одессы, Базарная4
Застройка Одессы, Базарная5
Застройка Одессы, Базарная6
Застройка Одессы, Базарная7
Застройка Одессы, Базарная8
Застройка Одессы, Базарная9
Застройка Одессы, Базарная10
Застройка Одессы, Базарная11
Застройка Одессы, Базарная12

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А на улицах Успенской, Троицкой, Большой Арнаутской что у нас возводят?

Застройка Одессы, Успенская
Застройка Одессы, Успенская2
Застройка Одессы, Успенская3
Застройка Одессы, Успенская4
Застройка Одессы, Успенская5
Застройка Одессы, Успенская6
Застройка Одессы, Успенская7
Застройка Одессы, Успенская8
Застройка Одессы, Троицкая
Застройка Одессы, Троицкая2
Застройка Одессы, Троицкая3
Застройка Одессы, Троицкая4
Застройка Одессы, Троицкая5
Застройка Одессы, Троицкая6
Застройка Одессы, Троицкая7
Застройка Одессы, Троицкая8
Застройка Одессы, Троицкая9
Застройка Одессы, Большая Арнаутская
Застройка Одессы, Большая Арнаутская2
Застройка Одессы, Большая Арнаутская3
Застройка Одессы, Большая Арнаутская4
Застройка Одессы, Большая Арнаутская5
Застройка Одессы, Большая Арнаутская6
Застройка Одессы, Большая Арнаутская7
Застройка Одессы, Большая Арнаутская8
Застройка Одессы, Большая Арнаутская9

А вот и бульвар Жванецкого. Раньше отсюда можно было любоваться морем, а теперь… Теперь здесь орудует компания «Пространство»:

Застройка Одессы, б-р Жванецкого
Застройка Одессы, б-р Жванецкого2
Застройка Одессы, б-р Жванецкого3
Застройка Одессы, б-р Жванецкого4
Застройка Одессы, б-р Жванецкого5
Застройка Одессы, б-р Жванецкого6

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Да и с другой стороны бульвара растет новострой – а когда-то на этом месте был ювелирный завод:

Застройка Одессы, Ювелирка
Застройка Одессы, Ювелирка2
Застройка Одессы, Ювелирка4
Застройка Одессы, Ювелирка5
Застройка Одессы, Ювелирка6

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как теперь выглядит историческое здание бывшей одесской Ювелирки, а задолго до того – Архиерейского дома на улице Софиевской.

…Итак, какой можно сделать вывод из увиденного? Да, безусловно, города, особенно большие, должны расти и строиться, само собой. Но только очень жаль, что неуемные застройщики порой не знают меры и сносят исторические и неповторимые по своему стилю здания ради безликих бетонных «коробок». И какой же облик приобретет наша Одесса через несколько десятков лет? Вопрос риторический…

Статья по теме: Одесса-2021: домогрохи, обрушения и сносы уходящего года

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Редакция ПРОФИЛЬ

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