Одесский сквер переименовали в честь французского ученого

Сквер Красный, расположенный на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе Одессы, теперь носит имя французского ученого Жака-Луи Десмета. Кем был этот человек, рассказали в пресс-службе одесской мэрии.
У себя на родине Жак-Луи Десме (Десмет) получил известность как специалист по разведению разных сортов роз, часть из которых поставлялась Жозефине Богарне – жене императора Наполеона.
С рекомендательным письмом от Ришелье (на тот момент премьер-министра Франции) Десмет прибыл в Одессу. Одесский градоначальник Ланжерон, встретивший Жака-Луи, слышал о талантах французского ботаника и садовода и предложил ему организовать Ботанический сад на территории, между нынешних улиц Семинарской, Канатной, проспектом Леси Украинки и Французским бульваром.
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Ученый перевез в Одессу, а также «прихватил» с собой тысячи саженцев и мешки с семенами. Вся последующая жизнь бывшего парижанина и его детей была связана с Одессой и с неустанным трудом по ее озеленению.
По словам историков, Десмет выписал из Франции около 250 сортов роз, благополучно доставленных. С его легкой руки в Одессе также появилось около 120 тысяч деревьев экзотических видов.
Позже французский специалист стал первым научным руководителем работ по озеленению города, начав свою работу по составлению каталога растений, согласно которому в Одессу начали привозить саженцы и семена, пригодные для местного климата. Большинство из них были родом из Крыма и Молдовы.
После полутора десятков лет Ботанический сад стал излюбленным местом прогулок горожан.
Французский ученый возглавлял ботанический сад до 1833 года. Он умер в 1839 году в возрасте 78 лет и был похоронен на старом (Первом христианском) кладбище Одессы.
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