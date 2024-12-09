Одесский сквер переименовали в честь французского ученого

У себя на родине Жак-Луи Десме (Десмет) получил известность как специалист по разведению разных сортов роз, часть из которых поставлялась Жозефине Богарне – жене императора Наполеона.

С рекомендательным письмом от Ришелье (на тот момент премьер-министра Франции) Десмет прибыл в Одессу. Одесский градоначальник Ланжерон, встретивший Жака-Луи, слышал о талантах французского ботаника и садовода и предложил ему организовать Ботанический сад на территории, между нынешних улиц Семинарской, Канатной, проспектом Леси Украинки и Французским бульваром.

Читайте также: Новое название села в Одесской области не понравилось французам

Ученый перевез в Одессу, а также «прихватил» с собой тысячи саженцев и мешки с семенами. Вся последующая жизнь бывшего парижанина и его детей была связана с Одессой и с неустанным трудом по ее озеленению.

По словам историков, Десмет выписал из Франции около 250 сортов роз, благополучно доставленных. С его легкой руки в Одессе также появилось около 120 тысяч деревьев экзотических видов.

Позже французский специалист стал первым научным руководителем работ по озеленению города, начав свою работу по составлению каталога растений, согласно которому в Одессу начали привозить саженцы и семена, пригодные для местного климата. Большинство из них были родом из Крыма и Молдовы.

После полутора десятков лет Ботанический сад стал излюбленным местом прогулок горожан.

Французский ученый возглавлял ботанический сад до 1833 года. Он умер в 1839 году в возрасте 78 лет и был похоронен на старом (Первом христианском) кладбище Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как и почему возникают новые названия улиц.

Еще по теме: Большое переименование в Одессе и области: полный список новых названий.