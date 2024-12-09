Анекдот дня: Гефилте Фиш, или искусство жить в Одессе

Всем привет и с началом новой рабочекй недели! И пусть она окажется удачнее предыдущей, а этот понедельник – вовсе не тяжелым днем. А чтобы все случилось именно так, вам просто необходимо зарядиться позитивом (про гаджеты тоже забывать не следует), который несомненно обеспечит минутка юмора по-одесски:
– Мама, я, таки, хочу до вас спросить?
– Ну?
– Как у вас сегодня настроение?
– Лара! Скажи честно, это дорого стоит?
– Ойц, мама я не об том.
– А об чем?
– Я об жизни.
– И шо тибе в этой жизни не нравится?
– Мама, я хочу спросить… Вот это блюдо… Знаменитое… Гефилте Фиш, это для миня, абсолютно недосягаемое или все-таки есть надежда?
– Лара, тебе до Гефилте Фиш, как мине бегом до Привоза.
– Это как?
– Теоретически «да», а практически «почти».
– Почти «да» или почти «нет»?
– В смысле покушать, то «да», а в смысле сделать самой, то почти «да».
– Мама, я, наверное, ни-ка-да не смогу привыкнуть к вашей виртуозной способности отказать и никого не обидеть.
– Лара, это искусство… Жить в Одессе.
Автор – Марина Гарник, иллюстрация Ирины Бабиченко
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