Анекдот дня: Гефилте Фиш, или искусство жить в Одессе

– Мама, я, таки, хочу до вас спросить?

– Ну?

– Как у вас сегодня настроение?

– Лара! Скажи честно, это дорого стоит?

– Ойц, мама я не об том.

– А об чем?

– Я об жизни.

– И шо тибе в этой жизни не нравится?

– Мама, я хочу спросить… Вот это блюдо… Знаменитое… Гефилте Фиш, это для миня, абсолютно недосягаемое или все-таки есть надежда?

– Лара, тебе до Гефилте Фиш, как мине бегом до Привоза.

– Это как?

– Теоретически «да», а практически «почти».

– Почти «да» или почти «нет»?

– В смысле покушать, то «да», а в смысле сделать самой, то почти «да».

– Мама, я, наверное, ни-ка-да не смогу привыкнуть к вашей виртуозной способности отказать и никого не обидеть.

– Лара, это искусство… Жить в Одессе.

Автор – Марина Гарник, иллюстрация Ирины Бабиченко

А еще вы таки можете узнать: