Новое название села в Одесской области не понравилось французам

Как пишет местное издание «Бессарабия INFORM», из компромиссного Постановления «О переименовании отдельных населенных пунктов и районов», которым Верховная Рада переименовала 11 населенных пунктов Бессарабии, село Надеждовка изъяли.

Напомним, еще в августе 2023 года Арцизский горсовет сообщал, что на общественных слушаниях поднимался вопрос о переименованиях трех сел Арцизской громады – Надеждовки, Холмского и Новохолмского – поскольку их нынешние названия не соответствуют стандартам государственного языка.

В марте 2024 года парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства согласовал переименование села Надеждовка в Шампань. Такое название село получило благодаря местному ООО «Шампань Украина».

Однако уже 25 апреля монобольшинство депутатов Верховной Рады заблокировало проект Постановления «О переименовании отдельных населенных пунктов и районов». А из нового законопроекта Надеждовку и вовсе изъяли.

Как пояснил староста села Дмитрий Терзи, причина в том, что на имя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука 1 августа 2024 года пришло письмо от посольства Франции в Украине, в котором его авторы просят не давать селу такое название.

В частности, в письме отмечается, что согласно статье 208 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами, с другой стороны, подписанной в 2014 году, географическое название «Champagne», а также его транскрипция украинскими буквами «Шампань» подлежит защите с 1 января 2026 года.

«В случае принятия такое изменение названия будет противоречить этому международному обязательству Украины, особенно в свете решения Европейского Совета от 14 декабря 2023 года о начале переговоров с ним о вступлении в Европейский Союз. Поскольку речь идет о важной для нас проблематике, в таком случае уже в 2026 году мы будем вынуждены поднять вопрос о новой смене названия этого населенного пункта.

Поэтому, с целью содействовать полной имплементации Соглашения об ассоциации, которая объединяет нас, и предотвратить усложнение грядущих переговоров о вступлении, мы были бы благодарны за воздержание от вынесения на рассмотрение указанного ходатайства об изменении названия села Надеждовка»,

– отметили в посольстве Франции.

По словам Дмитрия Терзи, сейчас дальнейшая судьба нового названия села Надеждовка еще на стадии обсуждения в Верховной Раде.

Как сообщала «Одесская жизнь», 19 сентября 2024 года Верховная Рада поддержала переименование 328 населенных пунктов в Украине. Среди них – два поселка в Одесской области. С переименованием Южного и еще четырех украинских городов возникли проблемы, за них проголосуют отдельно.

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