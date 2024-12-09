Одесскую область обеспечили бесплатной вакциной от полиомелита

Это живая ослабленная вакцина для профилактики полиомиелита производства бельгийской компании «Glaxosmithkline Biologicals S.A». Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Полиомиелит — острая инфекционная болезнь. Она может угрожать неизлечимым параличом и даже смертью в течение нескольких часов всем невакцинированным или не полностью вакцинированным детям.

Полиовирус распространяется незаметно и быстро из-за отсутствия каких-либо симптомов у большинства инфицированных. Около 5% больных умирают. В основном – из-за нарушения дыхания при параличе дыхательной мускулатуры. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, становящиеся причиной инвалидности.

Единственной защитой является вакцинация. В государственных медучреждениях Украины вакцину от полиомиелита можно получить бесплатно.

«Каждый ребенок должен быть вакцинирован против полиомиелита и медицинская система обеспечивает все возможности для этого. Благодаря массовой иммунизации, сегодня мир приблизился к полной ликвидации полиомиелита. Каждый вакцинированный приближает человечество к этой цели», — отмечает главный государственный санитарный врач Одесской области Дмитрий Бондаренко.

Схема прививок против полиомиелита такова:

1 доза – в 2 месяца;

2 доза – в 4 месяца;

3 доза – в 6 месяцев;

4 доза – в 18 месяцев;

5 доза – в 6 лет;

6 доза – в 14 лет.

Всего шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Если же вы по каким-то причинам пропустили прививку, поскорее наверстайте их! Для этого обратитесь к своему семейному врачу или педиатру.