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Одесскую область обеспечили бесплатной вакциной от полиомелита

Одесскую область обеспечили бесплатной вакциной от полиомелита

Одесская область получила 28 тысяч доз оральной вакцины бельгийского производства для профилактики полиомиелита у детей.

Это живая ослабленная вакцина для профилактики полиомиелита производства бельгийской компании «Glaxosmithkline Biologicals S.A». Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Полиомиелит  — острая инфекционная болезнь. Она может угрожать неизлечимым параличом и даже смертью в течение нескольких часов всем невакцинированным или не полностью вакцинированным детям.

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Полиовирус распространяется незаметно и быстро из-за отсутствия каких-либо симптомов у большинства инфицированных. Около 5% больных умирают. В основном – из-за нарушения дыхания при параличе дыхательной мускулатуры. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, становящиеся причиной инвалидности.

Единственной защитой является вакцинация. В государственных медучреждениях Украины вакцину от полиомиелита можно получить бесплатно.

«Каждый ребенок должен быть вакцинирован против полиомиелита и медицинская система обеспечивает все возможности для этого. Благодаря массовой иммунизации, сегодня мир приблизился к полной ликвидации полиомиелита. Каждый вакцинированный приближает человечество к этой цели», — отмечает главный государственный санитарный врач Одесской области Дмитрий Бондаренко.

Схема прививок против полиомиелита такова:

  • 1 доза – в 2 месяца;
  • 2 доза – в 4 месяца;
  • 3 доза – в 6 месяцев;
  • 4 доза – в 18 месяцев;
  • 5 доза – в 6 лет;
  • 6 доза – в 14 лет.

Всего шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Если же вы по каким-то причинам пропустили прививку, поскорее наверстайте их! Для этого обратитесь к своему семейному врачу или педиатру.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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