Ключевые моменты:

Издание провело опрос на тему, которая волнует общество: развитие украинского языка в Одессе.

Часть опрошенных считает, что язык нужно поддерживать строже — через замечания, образовательные программы и даже ограничения.

Другие подчеркивают: принуждение лишь вызовет сопротивление, язык должен распространяться естественно.

Некоторые связывают языковой вопрос с войной — мол, украинский сейчас является еще и символом достоинства и сопротивления агрессии.

Маргарита: Открывается много курсов, в школах и детских садах проводят разные праздники. Думаю, сейчас уже много делается для изучения украинского языка.

Неля: Совсем недостаточно. Больше всего меня тревожит, когда родители разговаривают с маленькими детьми на русском языке. Это просто ужас. Начинать надо было ещё 30 лет назад с детских садов.

Снежана: Я о законе не думаю, считаю, что всё зависит от отношения человека. Если понимать, что на русском языке нас убивают каждый день… Нам не хватает достоинства. Я сама учу язык, так что — да, нам не хватает именно достоинства. Отсюда всё и идёт.

Наталья: Мне трудно что-то сказать, я пенсионерка, дома сижу, но кажется, что пока не очень. В Одессу приезжает много людей, которые разговаривают по-русски. Но язык всё же развивается. Мне нравятся фильмы, спектакли, песни на украинском — очень красивые, со смыслом.

Но если что-то вводить насильно — это вызовет сопротивление. Надо делать так, чтобы людям было интересно самим. Начинать нужно с детей. Молодёжь уже хорошо говорит на украинском. Я раньше больше говорила по-русски, а сейчас стала больше переходить — благодаря телевидению и интернету.

Денис: Я не считаю, что это большая проблема. Почему людям не говорить на том языке, на котором им удобно? Не только в России говорят на русском. Есть много стран, где говорят на русском, и я не считаю это плохим.

Максим: Достаточно ли в Одессе развивается украинский язык? Думаю, что нет. Так сложилось. Большинство людей говорит на русском. Но люди вправе делать то, что хотят. У нас свободная страна. Законы в целом нормальные. А если мы говорим по-русски, это не значит, что мы поддерживаем агрессию или войну в целом.

Ольга: Нормально развивается. Я сама плохо говорю по-украински, стыжусь — но в официальных заведениях стараюсь переходить. Много моих знакомых уже перешли на украинский. Я «за»! Главное, чтобы люди оставались людьми. У меня свекровь говорит только по-украински. Это тоже нормально.

Маша: Я считаю, что украинский язык хорошо развивается. Я стараюсь говорить на нём, хотя иногда не всё выходит. Пока не могу говорить только по-украински.

Майя: Недостаточно. Я вчера была в банке — и там везде звучала русская речь. Это ненормально, особенно во время войны. Мы украинцы, и должны говорить на своём государственном языке. Я принципиально говорю по-украински в транспорте, магазинах, везде.

Майя (другая): Думаю, достаточно. Раньше говорили только по-русски, а сейчас всё чаще слышу украинский. Это наш язык. В школе мы его учили.

Валентина: В основном слышу русскую речь. Но если развивать — то начинать надо с детсадов. Чтобы дети с детства знали украинский. Вот и всё.

Александр: Язык должен быть единым в государстве. Но национальным меньшинствам надо позволять свободно выражаться на родном языке. Ведь мы живём в мире, где много языков и религий. А борьба с языками и религиями всегда приводила к войнам.

Арина: В школе мы всегда говорим по-украински, и учителя это поддерживают. Но многие мои ровесники считают, что главное — не язык, а какие у тебя ценности. Можно говорить хоть на каком языке, но если поддерживаешь страну-агрессора — это уже неправильно.

Светлана: Достаточно. Кто хочет — тот найдёт возможности учить язык. А кто не хочет — ищет отговорки. Я из Луганской области, владею украинским, и это нормально.

Александр: Украинский язык развивается. Люди стали больше говорить на нём. Кто хочет — тот говорит. Я сталкивался со стереотипом, что в Луганске и Харькове не умеют говорить по-украински. Но это неправда.

Аня: Сейчас украинского много в медиа и инфопространстве. Но это не главный враг. После войны — да, нужно будет акцентировать на языке. Но сейчас есть более важные проблемы.

