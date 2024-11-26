Як студенту без досвіду отримати перспективну роботу: KERNEL запрошує молодь в кар’єрні проєкти OPEN AGRO

OPEN AGRO UNIVERSITY: для студентів та випускників ЗВО

Open Agro University (OAU) — це унікальний освітній проєкт, який вже три роки поспіль готує нове покоління фахівців для агротех галузі. Навчання безкоштовне та включає оплачувану практику на сучасних підприємствах Kernel. Гнучкий індивідуальний графік дає можливість поєднувати участь у проєкті з університетськими лекціями. Компанія бере на себе витрати на проживання й харчування студентів під час навчання на підприємствах у регіонах.

Наразі відкрито набір у вже четвертий сезон проєкту. Компанія запрошує студентів 3-6 курсів ЗВО та випускників, які мріють про кар’єру в сфері сучасного агробізнесу та виробництва. Молодь здобуде реальні навички роботи на олійноекстракційних заводах, перевалочних терміналах, елеваторах та агро кластерах Kernel. Дізнаються як робота української компанії безпосередньо впливає на світову продовольчу безпеку. Навчання розраховане на 8 спеціальностей:

Інженер-технолог виробництва олії

Інженер-технолог зернових лабораторій

Інженер автоматизованих систем керування технологічними процесами (КВПтаА)

Енергетик

Інженер-механік заводу

Агроінженер

Агроном

Аналітик даних

Процес навчання базується на наставництві від експертів, менторській підтримці від кураторів кожної спеціальності, доступі до найпередовіших світових технологій та обладнання, можливості приміряти на себе кар’єру в складі команди лідера галузі. Найкращі студенти отримують стипендії, а випускники проєкту – пропозиції роботи в Kernel.

«Я спершу не мав великих очікувань. Але вже після першої зустрічі зрозумів: цей проєкт великий, амбітний і дуже цікавий. Особливо запам’яталися тренінги з фахівцями, які працюють у цій галузі. А знання одразу стали в пригоді на роботі.», — згадує Олександр Рак, випускник 2 сезону OAU, а зараз — інженер-технолог виробництва олії.

З ним згідна Єлизавета Манолій, випускниця 3 сезону OAU, і новий інженер-технолог зернової лабораторії в Kernel: «Це був надзвичайний досвід. Ми працювали з реальними кейсами і найкращими спеціалістами галузі. Я впевнена, що ця можливість відкриває багато дверей тим, хто готовий працювати наполегливо».

Щороку процес відбору та навчання проходять близько 100 студентів, а близько 30% випускників проєкту працевлаштовуються в Кернел. Інші теж легко знаходять роботу на ринку завдяки набутому досвіду та навичкам роботи у колективі.

Як стати учасником? Заповнити заявку на сайті, пройти онлайн-тестування і співбесіду.

Навчання стартує на початку 2025 року.

OPEN AGRO COLLEGE — для учнів закладів ПТО

Open Agro College — це можливість для учнів та студентів закладів проф-тех та фахової передвищої освіти пройти практику, отримати першу офіційну роботу та отримувати зарплатню з першого дня участі в проєкті. Наразі OAC запрошує молодь за спеціальностями:

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

«Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та автоматики»

«Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу»

«Апаратник оброблення зерна» та іншими

Види потенційної співпраці з закладами професійно-технічної та фахової передвищої освіти:

Залучення учнів, студентів навчальних закладів для проходження виробничої практики

Програми стажування та пропозиції працевлаштування для випускників

Проведення екскурсій на виробничі активи Kernel

Проведення тренінгів та бізнес-ігор з розвитку soft та hard skills

Стажування викладачів для підвищення рівня чи актуалізації знань

Доступ до корпоративних курсів саморозвитку з електронної бази Kernel

Для залучення у проєкт та співпраці звертатися за електронною адресою: [email protected]

Співпраця зі школами

Сучасний агротех сектор стає потужною альтернативою більш розрекламованим професіям, як-то IT чи менеджмент. Проєкт Open Agro School, запропонував школам Черкаської, Хмельницької та Кіровоградської областей долучитися до пілотного проєкту – викладання факультативного курсу «Агросфера». За підтримки Кернел було підготовлено 17 вчителів, які з 1 вересня 2024 року почали викладати профорієнтаційний факультативний предмет учням 8-11 класів.

Так старшокласники дізнаються, що сучасний агросектор — це високотехнологічне обладнання, дрони, Big Data, автоматизація, програмування та штучний інтелект. Навчальні програми та матеріали розвіюють старі стереотипи про сільське господарство й відкривають шлях до кар’єри з високими зарплатами та безліччю можливостей для зростання.

Участь у програмах Open Agro University та Open Agro College — це шанс для студентів з усієї країни здобути якісну освіту та високооплачувану роботу в стратегічній для країни галузі.

*На правах реклами