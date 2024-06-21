Лавандовый лабиринт, коллекция гортензий и экзотические растения: что еще можно найти в Одесском ботаническом саду

Как найти Одесский ботанический сад?

Ботанический сад Одесского Национального университета им. Мечникова охватывает сразу две локации и обе находятся на Малом Фонтане. Первый участок (старая территория) расположен ближе к Аркадии, на Французском бульваре, 87, второй (новая территория) – напротив санатория Чкалова, по адресу: Французский бульвар, 48/50.

Добраться до территорий можно на 5-м трамвае.

Прежде всего, Ботанический сад является учебной базой. ОНУ им. Мечникова, то есть местом, где выращиваются и хранятся коллекции растений, но в определенное время обе локации доступны и для обычных посетителей.

Старую территорию на Французском бульваре, 87 можно посетить со вторника по воскресенье. Здесь проводятся экскурсии по будням в 13:00, в воскресенье в 11:00 и 13:00.

Также по предварительной записи можно проводить фотосессии.

Записаться на групповую экскурсию (от 10 человек) по старой территории или фотосессии можно по телефону: +38 (098) 987 61 79.

Стоимость билета

Взрослый/детский – 140/120 грн;

Льготные категории – 120 грн;

Дети до 6 лет бесплатно.

Фотосессия – 1250 грн/час.

Вторая (новая) территория на Французском бульваре, 48/50 доступна ежедневно, кроме понедельника. Здесь также проводятся экскурсии и фотосессии по предварительной записи, а для обычных прогулок территория доступна в дни посещений с 10:00 до 18:00.

Как записаться на экскурсию

Для записи на экскурсию по новой территории или фотосессии звоните по номерам:

+38 (048) 796 47 19

+38(097) 738 78 69.

Стоимость экскурсионного билета:

Взрослый/детский – 140/120 грн.

Фотосессия — 780 грн в час

Стоимость входного билета для самостоятельных прогулок:

Взрослый/детский – 70/50 грн;

Льготные категории – 50 грн;

Дети до 6 лет – бесплатно.

Что можно увидеть в ботаническом саду?

Коллекция ботанического сада ОНУ им. Мечникова насчитывает около 4 тысяч таксонов, поэтому почти весь год здесь что-нибудь процветает. Есть здесь много коллекций открытого грунта, экспозиционные участки, доступные для посетителей. Также есть участок непрерывного цветения. Там растения подобраны таким образом, что еще начиная с февраля до самых морозов декабря, одни цветения заменяют другие.

На старой территории ботанического сада в основном находятся коллекции защищенного грунта. Там есть коллекции кактусов, суккулентов, субтропических, тропических растений. Также у ботанического сада есть коллекция лекарственных растений, папоротников, цитрусовых, выращиваемых в оранжереях.

«Это старинные парки в которых много экзотических растений, есть коллекционные растения, но для того, чтобы видеть коллекции, нужно заказывать специализированную экскурсию. А узнать новые цветения можно, если присоединиться к нашим социальным сетям», — рассказывает директор Ботанического сада Людмила Левчук.

Предварительно предсказать точное время того или иного цветения очень сложно. Сроки могут передвигаться на 2-3 нед. Особенно в этом году, когда мы стали свидетелями раннего пробуждения природы.

На Французском бульваре, 48/50, в июне и начале июля, можно увидеть необычный лавандовый лабиринт, еще немного цветения роз, многие экзотические растения, а также обширную коллекцию гортензий, которые будут цветут почти до самого ноября.

А осенью одесситов и гостей города приглашают посмотреть на цветение хризантем.

Кроме растений, в ботаническом саду можно увидеть и представителей фауны. В небольшом пруду среди лилий и водорослей водятся маленькие рыбы и болтливые лягушки, а на уборку нектара иногда заглядывают экзотические бабочки.

Также здесь много комнатных и уличных цветов, которые можно приобрести и забрать с собой домой.

Волонтерская помощь Ботаническому саду

Все слышали, что Одесский ботанический сад пострадал от ракетной атаки 25 марта. Были повреждены теплицы, выбиты стекла в административном здании. По просьбе о помощи откликнулись волонтеры, которые собирают средства на восстановление, организуют на территории ботанического сада разнообразные благотворительные мероприятия, ярмарки, фестивали. Также по субботам здесь проходят концерты классической музыки, которая всегда хорошо влияет не только на людей, но и на растения.

В сложное для страны время ботанический сад ОНУ им. Мечникова также испытывает много затруднений. Как и все, пытается выживать, самостоятельно делать все, что возможно, и от многого отказывается. Так, за неимением средств, сейчас уже нет возможности выращивать однолетние растения, создавать экспозиционные теплицы для посетителей, также крайне не хватает рабочих рук.

«Мы очень благодарны всем, кто нам помогает, но нам очень нужна и физическая помощь, потому что десятки соток, которые необходимо постоянно спать, это очень важно», — говорит директор Людмила Левчук.

Но, несмотря на все трудности, благодаря энтузиазму руководства и сотрудникам, при поддержке волонтеров и неравнодушных одесситов ботанический сад Одесского национального университета им. Мечникова продолжает существовать, вести научную работу, сохранять многовековые традиции и историю Одессы.

Ольга Леманн