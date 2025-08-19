Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 19-21 августа.

Эта неделя – своеобразный выдох перед целым рядом важных дат в жизни нашей страны. Но о них – в следующий раз.

На этой неделе будет немного событий. Как всегда, новый день можно встретить с первыми лучами солнца под нежные звуки рояля.

Со среды в библиотеках города начнется целая серия мероприятий для детей ко Дню Независимости. Посмотрите, что будет возле вашего дома.

Также продолжатся встречи в разговорном английском клубе в America House Odesa. На этой неделе волонтер из США Тристан поговорит с участниками о прошедшем лете. А что бы вы рассказали на такой встрече?

И еще, не забудьте посмотреть на звезды, ведь до 20 августа на небе продолжается парад планет – нечастое явление, которое вселенная дарит каждому.

Что: Пианорассвет

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 20, 21 августа, 06:02



Что: Ко Дню Независимости Украины и Дню Государственного Флага

Где: Библиотеки города

Когда: 20-21 августа

Что: Показ фильма «Дайте нам мужчин»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 20 августа, 16:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 20 – 21 августа, 18:00



Что: Встречи «Херсонская Змиевка»

Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 21 августа, 12:30

Что: Разговорный английский клуб

Где: Греческая, 1а, America House Odea

Когда: 21 августа, 18:30

Регистрация

