Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 19-21 августа.
Эта неделя – своеобразный выдох перед целым рядом важных дат в жизни нашей страны. Но о них – в следующий раз.
На этой неделе будет немного событий. Как всегда, новый день можно встретить с первыми лучами солнца под нежные звуки рояля.
Со среды в библиотеках города начнется целая серия мероприятий для детей ко Дню Независимости. Посмотрите, что будет возле вашего дома.
Также продолжатся встречи в разговорном английском клубе в America House Odesa. На этой неделе волонтер из США Тристан поговорит с участниками о прошедшем лете. А что бы вы рассказали на такой встрече?
И еще, не забудьте посмотреть на звезды, ведь до 20 августа на небе продолжается парад планет – нечастое явление, которое вселенная дарит каждому.
Что: Пианорассвет
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 20, 21 августа, 06:02
Что: Ко Дню Независимости Украины и Дню Государственного Флага
Где: Библиотеки города
Когда: 20-21 августа
Что: Показ фильма «Дайте нам мужчин»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 20 августа, 16:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 20 – 21 августа, 18:00
Что: Встречи «Херсонская Змиевка»
Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 21 августа, 12:30
Что: Разговорный английский клуб
Где: Греческая, 1а, America House Odea
Когда: 21 августа, 18:30
