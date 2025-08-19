Ключевые моменты:

С 25 августа запрещено движение по ул. Мечникова, на участке от Ольгиевского спуска до пер. Сеченова.

Причина – ремонт магистральной сети;

Ограничение будет действовать до 25 сентября 2025 года.

В связи с проведением работ по устранению повреждений магистральной сети с 25 августа 2025 года по 25 сентября 2025 года временно запрещено движение транспортных средств по ул. Мечникова, на участке от Ольгиевского спуска до пер. Сеченова.

Соответствующее распоряжение подписано городским головой, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Также со вчерашнего дня временно закрыто движение по Газовому переулку в пределах улицы Приморской. Это связано с капитальным ремонтом транспортной эстакады Одесского морского порта.

А из-за ремонта на участке улицы 28-й бригады (бывшая Паустовского) временно изменены конечные остановки маршрутных автобусов №165, №190, №240, №242.

