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В Одессе вовсю цветут розы (фоторепортаж)

В Одессе вовсю цветут розы (фоторепортаж)

Сейчас пик цветения королевы цветов, как называют розу. Лучшее место, где в Одессе можно полюбоваться прекрасными цветами – Ботанический сад.

Адрес Ботанического сада в Одессе: Французский бульвар 87, тел. (098) 98-76-179.

Еще одно место, где можно насладиться цветушщими розами: аллея парка им. Шевченко, попасть на которую можно с начала улицы Маразлиевской (ориентир – здание ресторана «Красный лобстер» ).

А у кого совсем нет времени, тот может посмотреть фоторепортаж «Одесской жизни»:

розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы
розы

Фото Юлии Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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