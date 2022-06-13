В Одессе вовсю цветут розы (фоторепортаж)

Сейчас пик цветения королевы цветов, как называют розу. Лучшее место, где в Одессе можно полюбоваться прекрасными цветами – Ботанический сад.

Адрес Ботанического сада в Одессе: Французский бульвар 87, тел. (098) 98-76-179.

Еще одно место, где можно насладиться цветушщими розами: аллея парка им. Шевченко, попасть на которую можно с начала улицы Маразлиевской (ориентир – здание ресторана «Красный лобстер» ).

А у кого совсем нет времени, тот может посмотреть фоторепортаж «Одесской жизни»:

Фото Юлии Сущенко