Ключевые моменты

С 10 августа по 10 октября 2025 года на портале «Социально активный гражданин» проходит электронное обсуждение по переименования объектов топонимики Одессы.

Предлагается переименовать переулок Молокова в переулок Ирины Поповой — в честь выдающегося социолога, профессора ОНУ им. Мечникова.

Улицу Чапаева — в улицу Цеховую.

Учитывая рекомендации историко-топонимической комиссии при исполкоме Одесского горсовет, с 10 августа до 10 октября 2025 года на веб-портале «Социально активный гражданин» проводятся консультации с общественностью в форме электронного обсуждения по вопросам переименования объектов топонимики Одессы.

Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета,

Предлагается переименовать переулок Молокова в переулок Ирины Поповой (Киевский район), а улице Чапаева дать название Цеховой (улица находится в промышленной зоне Хаджибейского района).

Ирина Попова: основатель одесской социологической школы

Ирина Марковна Попова (1931–2008) посвятила более полувека своей жизни преподаванию и научной деятельности в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова.

С 1954 года она прошла путь от старшего лаборанта до заведующей кафедрой философии гуманитарных факультетов, которую возглавляла 17 лет. С 1992 года — профессор кафедры социологии Института социальных наук.

Попова стала первым в Украине доктором философских наук по специальности «прикладная социология» и внесла значительный вклад в развитие отечественной социологической мысли. Её учебные пособия, включая «Социология: пропедевтический курс» и «Социология: введение в специальность», до сих пор используются в университетских программах и признаны одними из лучших в рамках проекта «Трансформация гуманитарного образования в Украине».

По её инициативе была создана научно-исследовательская социологическая группа, занимавшаяся изучением общественного мнения, межнациональных отношений и политических процессов. Ирина Марковна также возглавляла Южноукраинское отделение Социологической ассоциации Украины и Комиссию по профессиональной этике САУ.

Коллеги и ученики вспоминают её как глубоко морального человека, педагога с яркой гражданской позицией и научной честностью.

