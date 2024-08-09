Переименование и деколонизация в Одессе: как и почему возникают новые названия улиц

С началом полномасштабного вторжения эти процессы набрали новые обороты. Так, 21 марта 2023 года Верховная Рада приняла законопроект № 7253, который после второго чтения получил название «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». 21 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

Согласно ему в стране должны были быть переименованы ряд топонимов и демонтированы памятники и памятные знаки, которые не подпадают под охрану государства. Все они четко определены в законе и наглядно изложены в инфографике Института национальной памяти.

Согласно закону, до 27 января 2024 года решение о переименовании должны были вынести органы местного самоуправления. В нашем случае — депутаты Одесского городского совета. С 27 января по 27 апреля — главы городских и поселковых советов (Одесский городской голова). С 27 апреля полномочия перешли к председателю областной военной администрации (ОВА). В Одесской области, по приказу Президента эту должность занимает Олег Кипер.

Одесситы до 7 июля могли прислать свои предложения по переименованию. О предоставленных предложениях можно ознакомиться на сайте Департамента культуры Одесской областной администрации.

26 июля Олег Кипер подписал приказ о переименовании 432 топонимов в Одесской области, 85 из которых в Одессе. Надо отметить, что городской совет за это время переименовал 220 топонимов и их могло бы быть значительно больше, но за некоторые названия не проголосовали местные депутаты. Среди таких ул.Пушкинская — Итальянская, ул. Жуковского — Леси Украинки, площадь Толстого — Менделе Мойхер-Сфорима и другие.

Почему были убраны имена одесских писателей и других деятелей культуры

Новые названия улиц города вызвали целый ряд эмоций, протестов среди одесситов. Мэр Одессы, Геннадий Труханов также высказался против уборки с топонимической карты города имен Жванецкого, Катаева, Ильфа и Петрова, Олеши и других деятелей, имена которых связаны с нашим городом: «Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом».

К сожалению, никаких официальных объяснений по обоснованию переименований ОВА не предоставила — только лаконичное заявление Олега Кипера: «Одесса — есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали УКРАИНЦЫ».

В то же время члены рабочей группы на своих страницах и в интервью различным изданиям дают субъективные оценки и разъяснения этому процессу. Так, член рабочей группы OBA юрист и адвокат Артем Карташов в интервью телеканалу «1 городской» отмечает, что девяносто процентов новых названий — это имена одесситов или людей, связанных с городом. «Мы обязательно издадим пособие, в котором будет написано, почему мы переименовали конкретную улицу, согласно какой статье закона, на основании какого закона выбрали то или иное название и оно будет в электронном виде всегда доступно», сказал он.

Член рабочей группы OBA, историк Тарас Гончарук рассказал:

«Мы подали вместе с двумя профессорами — Виктором Савченко и Вадимом Хмарским заявление относительно памятника Воронцову. Потому что Воронцов защищал не только интересы Одессы, а всего края, способствовал развитию чумачества, основанию казацких войск. Когда господин Кипер посмотрел наше письмо по Воронцову, он сказал, да действительно, не подпадает».

Также, господин Карташов прокомментировал реакцию городского головы: «Одним одесситам помешало что-то предоставить предложения, другим — нет. Были даже очень обоснованные обращения, со справками и так далее, то есть процесс обсуждения был. Для своего электората Геннадий Труханов создает картинку, что одесситов не спросили, хотя и он знал о происходящем, и в рабочей группе были представители городской топонимической комиссии и был начальник управления охраны культурного наследия или его заместитель».

Причины переименований отдельных топонимов

Исаак Бабель

Исаак БАБЕЛЬ — это единственный персонаж, который подпадает практически под все критерии в Законе и под несколько законов — советский русский писатель, военный корреспондент, боец Красной Армии и работник иностранного отдела ЧК (предшественник НКВД) и Народного комиссариата РСФСР.

В 1937 году в пропагандистском издании «Литературная газета» вышла его публикация «Ложь, предательство и смердяковщина», которая прославляла борьбу с т.н. «врагами народа».

Юрий ОЛЕША

Российский советский писатель, который большую часть своей жизни прожил в Москве и в собственном творчестве воспевал идеи «пролетарской революции» (роман-сказка «Три толстяка», «Зависть», «Заговор чувств») и диктатора И. СТАЛИНА (в частности в 1937 году в год репрессий украинской интеллигенции Ю. ОЛЕША выступил в «Литературной газете» в статье «Фашисты перед судом». СТАЛИНА (в частности в 1937 году в год репрессий против украинской интеллигенции Ю. ОЛЕША выступил в «Литературной газете» со статьей «Фашисты перед судом народа», обвиняя бывших руководителей партии, обвиняемых в создании «подпольного параллельного троцкистского центра» (далее — цитата): «Они покушались на Сталина. На великого человека, сила которого, гений, светлый дух устремлены на одну заботу — заботу о народе. Мерзавцы, жалкие люди, шпионы, честолюбцы, завистники хотели поднять руку на того, кому народ сказал: ты сделал меня счастливым, я тебя люблю. Это сказал народ! Отношение народа к Сталину рождает в сердце такое же волнение, какое рождает искусство! Это уже песня!»).

Эдуард БАГРИЦКИЙ (Дзюблин)

Российско-советский поэт, переводчик, драматург и художник-график, который значительное время жил и работал в Москве.

В 1918 году добровольцем вступил в Красную армию, служил в Особом партизанском отряде ВЦИК. Особый партизанский отряд ВУЦИК В 1918-1919 годах принимал активное участие в боях против войск Украинской Народной Республики и Украинского государства (Гетманата).

В своем творчестве, в частности в «ДУМЕ О ОПАНАСА» прибегает к изображению украинского народа и его стремлений к независимости в образе ОПАНАСА — дезертира и бандита, который неспособен бороться за свое будущее, высмеивая идею об Украине, свободной от советской оккупации.

Илья ИЛЬФ

Российский советский писатель, драматург и сценарист, фотограф.

Во время «гражданской войны» участвовал на стороне Красной Армии — красноармейском караульном полку.

В 1920-1921 годах работал заведующим складом и бухгалтером в Облпродкомгубе (организации по обеспечению Красной Армии снабжением и формированию «продотрядов» — спецформирований, которые направлялись в сельскую местность для принудительного отбора продовольствия у крестьян, в дальнейшем деятельность таких формирований стала причиной голодомора 1921-1923 на украинских землях). В 1923 году переехал в Москву, где прожил большую часть своей жизни.

Работал в пропагандистских советских изданиях «ПРАВДА» и «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» (1932-1937).

Евгений ПЕТРОВ (Катаев)

Российский советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военкор. Член ВКП (б) с 1939 года.

Сотрудник одесского уголовного розыска с июля 1921 года. В дальнейшем переехал в Москву при содействии Владимира Нарбута — сотрудника отдела печати ВКП (б). В дальнейшем сотрудник и редактор пропагандистских сатирических журналов «ГУДОК», «СМЕХАЧ», «ЧУДАК» и «КРОКОДИЛ». В 1937 году становится заместителем главного редактора «Литературной газеты». Позже в свет выходит незавершенное пропагандистское произведение «Путешествие в страну коммунизма» по сюжету которого Американский журналист приезжает в СССР и проникается симпатией к Советскому Союзу. Глорифицировал захватническую политику СССР в произведениях «Подвиг орденоносной дивизии» (о советско-финской войне) и др., в частности об оккупации Запада Украины.

Валентин КАТАЕВ

Валентин КАТАЕВ — российский советский писатель, поэт, киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.

Участник «белого движения» — в армии генерала ДЕНИКИНА, который боролся за сохранение Российской империи, в т.ч. против борцов за независимость Украины в ХХ в.

Служил артиллеристом на бронепоезде «Новороссия» ВС Юга России (ВСЮР), командиром первой башни. Под командованием А. РОЗЕНШИЛЬДА фон ПАУЛИНА выступил против войск УНР под руководством С. ПЕТЛЮРЫ, в частности оккупировал с. Вапнярку в октябре-ноябре 1919 года. Под командованием генерала М. ШИЛЛИНГА участвовал в наступлении на Киевском направлении. В 1920 году участвовал в боях против войск Директории УНР, которые располагались в г. Винница.

В произведении «Алмазный мой венец» пренебрежительно высказывается по поводу борцов за независимость Украины в ХХ в. и украинской государственности.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Российский советский писатель, сценарист, педагог и журналист, военный корреспондент и переводчик. Практически всю жизнь проживал в Москве.

Во время «гражданской войны» в России служил в караульном полку Красной армии, в дальнейшем работал в советских газетах. В дальнейшем в Москве работал редактором Русского телеграфного агентства. В 1930-е годы работал журналистом в пропагандистской советской газете «ПРАВДА». В 1939 году награжден Орденом трудового красного знамени за «выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы».

В произведении «Начало неведомого века» насмешливо относится к участникам борьбы за независимость Украины в ХХ в. и факту борьбы за украинскую государственность.

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ — российский советский писатель-сатирик, народный артист Украины (1999) и рф (2012) который большую часть своей жизни прожил в Москве. Принял гражданство рф.

В основном награждался рф, напр. в 2012 г. из рук В. Путина получил звание «Народный артист рф», в 2009 г. Орденом «За заслуги перед отечеством» IV ст., в 2013 г. юбилейный нагрудный знак Московской областной думы, в 2019 г. Орденом «За заслуги перед отечеством» III ст.

В 2019 году посетил оккупированный Крым (Евпатория, Севастополь) и снялся в кинофильме «Одесский пароход» по заказу пропагандистского канала «Россия 1» вместе с адептами «русского мира» Федором Добронравовым и Михаилом Пореченковым, который стрелял в украинских военных на Донбассе.

Возможно ли обжалование решения ОВА?

В социальных сетях можно встретить призывы о выходе на митинги, обращения о подписи петиции к Президенту и даже в американский сенат.

Артем Карташов объяснил, что обжаловать решение председателя ОВА может только суд. Он напомнил, что подобная ситуация произошла восемь лет назад, когда решение о переименовании в 2016 году подписал Михаил Саакашвили, оппозиционный блок пообещал своим избирателям вернуть названия. «Было помпезное обращение в суд, но когда дело дошло до процесса, то все потеряли интерес. Народный депутат Скорик в суд не ходил, городской совет не ходил, областной — не ходил. В результате, все они проиграли этот спор и это решение не обжаловали».

Дальше будет?

С августа свою текущую работу продолжает топонимическая комиссия Одесского городского совета, ведь и ОГА не смогла проработать весь объем необходимых переименований.

Даже через неделю, представители ОВА не отвечают на вопросы, которые «Одесская жизнь» хотела задать с целью освещения и разъяснения этого процесса. Поэтому и мы до сих пор не знаем полный состав рабочей группы и не понимаем, почему были переименованы улицы с, на первый взгляд, нейтральными названиями «Княжеская», «Дворянская», «Братьев Поджио», «Коблевская», «Политкаторжан», «Ляпуновых» и по какому принципу давали названия некоторым улицам. Например, почему в честь Киры Муратовой назвали именно улицу Льва Толстого, а не Романа Кармена, рядом с которой много лет жила кинорежиссер.

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Александр Музычко, доктор исторических наук в интервью на канале Эспрессо отметил

«Я считаю, что деколонизация — это переформатирование современности тоже. Мы можем переименовывать название улиц, но пока мы не поменяем действующую власть, которая запятнана уже много лет, пророссийскостью и это в Одессе собственно власть Труханова и вся эта вертикаль то у меня (и не только у меня) будет впечатление, что не до конца все происходит. Нет ощущения необратимости процессов». «Речь шла не просто о том, что свергнуть названия улиц названных в честь русских царей, чиновников, различных российских: советских поэтов и писателей, но и заменить их на самом деле украинскими фамилиями и не только этнически украинские, а те, которые представляли контекст украинского патриотизма.»

Тарас Гончарук, историк, профессор ОНУ им. Мечникова, Интервью на Первом городском радио: