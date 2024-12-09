Одеський сквер перейменували на честь французького вченого

У себе на батьківщині Жак-Луї Десме (Десмет) отримав популярність як фахівець із розведення різних сортів троянд, частина з яких постачалася Жозефіні Богарне – дружині імператора Наполеона.

З рекомендаційним листом від Рішельє (тоді прем’єр-міністра Франції) Десмет прибув до Одеси. Одеський градоначальник Ланжерон, який зустрів Жака-Луї, чув про таланти французького ботаніка та садівника та запропонував йому організувати Ботанічний сад на території, між нинішніх вулиць Семінарської, Канатної, проспектом Лесі Українки та Французьким бульваром.

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Вчений перевіз до міста сім’ю, домашній скарб, а також «прихопив» із собою тисячі саджанців та мішки з насінням. Все подальше життя колишнього парижанина та його дітей було пов’язане з Одесою та з невпинною працею щодо її озеленення.

За словами істориків, Десмет виписав із Франції близько 250 сортів троянд, благополучно доставлених. З його легкої руки в Одесі з’явилося близько 120 тисяч дерев екзотичних видів.

Пізніше французький фахівець став першим науковим керівником робіт з озеленення міста, розпочавши свою роботу зі складання каталогу рослин, згідно з яким до Одеси почали привозити саджанці та насіння, придатне для місцевого клімату. Більшість із них були родом із Криму та Молдови.

Після півтора десятка років Ботанічний сад став улюбленим місцем прогулянок городян.

Французький вчений очолював ботанічний сад до 1833 року. Він помер у 1839 році у віці 78 років і був похований на старому (Першому християнському) цвинтарі Одеси.

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