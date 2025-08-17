Ключевые моменты:

Родион Малиновский родился в Одессе, прошёл путь от солдата Первой мировой до Маршала Советского Союза, командовал фронтами во Второй мировой и освобождал родной город в 1944 году.



После войны был министром обороны СССР, получил звание Героя Советского Союза, но его имя связывают и с трагическими событиями, в частности с расстрелом рабочих в Новочеркасске в 1962 году.



Алексей Вадатурский — уроженец Одесской области, основатель и многолетний руководитель компании «Нибулон», возродил речные перевозки и построил сеть зерновых терминалов по Украине.



Его деятельность отличалась вложением средств в развитие производства, инфраструктуры и регионов, а не в личное обогащение.



31 июля 2022 года Вадатурский и его жена погибли во время российского ракетного удара по Николаеву, когда ракета попала в их дом.



Девица и журналист: какое ударение правильное

Начну даже не с улицы Маршала Малиновского, а с одноименного района города, который весной 2023 года был переименован в Хаджибейский. К тому времени я уже второй раз в жизни, к сожалению, стал «одесситом», и вот меня потянуло на «Дерибон» — искать кафе «Спартак», где я полвека назад, в студенческие годы, с удовольствием поедал вареники.

Тут тормозит меня девица, полагающая, видимо, что она журналистка: ни тебе «драсьте», ни именного бейджика с названием СМИ, зато сразу «ближе к телу”, как говорил Ги де Мопассан: «А вы знаете, как сейчас называется МалИновский район Одессы?»

Услышав ударение в фамилии на букву «И», я ненадолго опешил, но потом вспомнил, что я всё же почти одессит и ответил вопросом на вопрос: «А почему МалИновский?». «А почему нет?», — ответила мне полужурналистка, но полноценная одесситка.

И тогда я вкратце поведал ей историю, рассказанную когда-то классным советским артистом Константином Райкиным (он отлично сыграл Труфальдино из Бергамо в «Слуге двух господ» по Карло Гольдони). А Константин — это сын величайшего советского артиста Аркадия Райкина — без малейшего преувеличения всесоюзно любимого, всесоюзно известного.

Аркадий Исакович умер в 1987году, а буквально через несколько лет, в начале 1990-х, к Константину, с 1988-го — худруку театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина — на интервью напросилась «журналистка».

Первый же её вопрос стал последним: она уточнила, как по ОТЧЕСТВУ обращаться к Константину — сыну Аркадия (!) Райкина. Он сказал ей единственное, что мог сказать — «Пошла ты в задницу!».

Рассказав эту историю «медийщице», прости господи, на Дерибасовской, я порекомендовал ей сначала уточнить, почему район был МалинОвский, в честь маршала, а не МалИновский, в честь бабушкиного варенья. И уж потом прийти ко мне в гости (г. Одесса, ул. Любая, 18) и я отвечу на все вопросы… Девица выслушала меня, сказала «Тю!» и удалилась…

Как одессит Родион Малиновский стал советским Маршалом

Так вот, маршал Советского Союза Родион Яковлевич МалинОвский, как и положено настоящему одесситу, родился в Одессе. В 1898 году. Он был внебрачным ребенком. Мать — украинская крестьянка. Насчет отца — несколько версий.

Вот одна из них. Со слов сына Малиновского — Роберта, «военкор лондонской “Санди Таймс” Александр Верт, встречавшийся в 1943 году с командармом Малиновским, писал с его слов: “Красивая девушка Варя влюбилась в караима — землемера Якова, на много лет старше её. Он хотел на ней жениться, но его убили в Одессе ещё до рождения её сына“.

В детстве Родион какое-то время жил у родственницы матери под Черниговом. Именно здесь будущий маршал выучил украинский язык и украинские песни. В советских анкетах он отмечался как «украинец». Потом Малиновский жил под Одессой, в селе Юрковка Великомихайловского района, батрачил у помещика. А через 2 года Родиона забрала в Одессу другая сестра его матери.

Будущего маршала устроили в галантерейный магазин купца Припускова (на Торговой улице) мальчиком на побегушках. Раз побегушки — вот он и сбежал из дому в августе 1914 года на фронт Первой мировой войны. Его хотели отправить домой, но он уговорил оставить его и был зачислен подносчиком патронов в пулемётную команду.

Первую боевую награду — Георгиевский крест IV степени — Малиновский получил уже как наводчик пулемёта в 1915 году. В том же году был тяжело ранен. С 1916 года в составе 1-й бригады экспедиционного корпуса русской армии во Франции воевал на Западном фронте. Едва не лишился руки, её чудом спасли английские хирурги.

Затем в Гражданскую войну был с красными. В послевоенные годы дорос до комбата, окончил академию, потом был советником в Испании в годы тамошней Гражданской войны.

Вторую мировую встретил командиром корпуса Одесского военного округа. Командовал различными фронтами. В 1943 года Малиновскому было присвоено звание генерал армии. В апреле 1944 года его войска освободили родной город Одессу.

Малиновский разыскал Михаила Александровича — мужа своей тёти Елены, в семье которых он жил в 1913—1914 гг. Тот еле узнал в генерале Родика, которого приютил перед 1-й мировой войной. В сентябре 1944 года Малиновскому было присвоено звание «Маршал Советского Союза».

12 сентября 1944-го как представитель Верховного командования от союзных сил подписал Соглашение о перемирии с Румынией. Вскоре в состав его 2-го Украинского фронта были включены 1-я и 4-я румынские армии. А вот с Венгрией оказалось намного сложней: ожесточённая битва за Будапешт затянулась почти на пять месяцев.

Сражение отличалось крайней ожесточённостью и драматизмом, обе стороны наносили сильные удары и тут же подвергались мощным контрударам, многие города и рубежи многократно переходили из рук в руки, велики были и потери противостоящих армий.

В конце концов войскам Малиновского удалось сначала окружить, а потом уничтожить почти 80-тысячную группировку врага в Будапеште. Армия Венгрии практически полностью перестала существовать. Надо понимать, что среди выживших оказался и дед нынешнего венгерского политикана Виктора Орбана. Дед этот в Интернете значится как «участник войны». На кого он смотрел сквозь прорезь прицела — и без слов ясно.

В июле 1945 года Малиновский вступил в командование Забайкальским фронтом. За 10 дней активных боёв войска фронта прорвались более чем на 800 километров и вышли в глубокий тыл Квантунской японской армии, расчленив её, завершив окружение и сыграв решающую роль в её разгроме. Малиновскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Малиновский командовал войсками различных военных округов. В 1957 году назначен министром обороны СССР и оставался на этой должности до своей смерти в 1967 году.

В 1966 году он побывал в Одессе, видать, прощался с любимым городом… Вроде бы не биография, а «бочка меда». Но не обошлось и без «ложки дегтя». Речь идет о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 (ССЫЛКУ!) году.

Пусть не напрямую, но, как минимум косвенно, Малиновский, как министр обороны, имел к этому отношение, ведь с безоружным народом воевала армия. Напрямую в бойне участвовал командующий Северо-Кавказским округом генерал Исса Плиев. Последний, кстати, в 1944 году командовал кавалерийским корпусом, освобождавшим Одессу. Была и у Плиева «своя» улица в Одессе, сейчас она называется Бродской. А улица Маршала Малиновского, в связи с процессом деколонизации, теперь носит имя Вадатурского.

Почему улицу в Одессе назвали в честь современного миллионера Вадатурского

Алексей Афанасьевич Вадатурский был совершенно аномальным украинским миллионером. В июне 2020 года журнал «Forbes Украина» оценил состояние Вадатурского в $450 миллионов. Стоп, скажете вы, а тогда что такое нормальный украинский миллионер?!

Что ж, по моему мнению, полностью, кстати совпавшему с мыслью Остапа Бендера в «Золотом теленке», «Все крупные состояния нажиты нечестным путём». Это Остап подпольного миллионера Корейко разоблачал.

Так вот, Вадатурский был редким исключением из подавляющего большинства «наших» долларовых миллионеров. Да уж, они не мелочь по карманам тырили. Нужно ли одесситам напоминать, что кто-то «весь покрылся зеленью, абсолютно весь», продав на сторону славное пароходство — ЧМП?

Всё- всё, я уже слышу «не делай нам нервы!» Ладно, ладно, вот вам херсонские примеры нашего «нормального» превращения в долларового миллионера. Был у нас нефтезавод — и сплыл. Кому-то на валютные счета в зарубежных банках.

Был у нас огромный хлопчато-бумажный комбинат, на всю страну известный, 1 миллион метров ткани в год выпускал! Современные английские станки с ЧПУ по цене металла ушли, на месте убитой ткацкой фабрики торгово-развлекательный центр «Фабрика» открыли.

Завод карданных валов, электромашиностроительный завод, комбайностроительный завод — эх, сколько же у нас миллионеров, как мухоморов после дождя, появилось. Бюджетообразующий судостроительный завод 12 огромных сухогрузов в год на стапелях порождал! Угробил его новый «хозяин»!

А вот построивший его после войны и гигантом сделавший человек был ХОЗЯИНОМ, без кавычек и с большой буквы. И завод на Карантинном острове при нём вырос, и огромный жилой микрорайон «Корабел» его — Всеволода Заботина — усилиями появился.

Так вот, — это высший уровень похвалы! — Вадатурского в Херсоне с самим Заботиным сравнивали. Это был Творец, это был Созидатель, это был Гражданин. Деньги Вадатурского не в чемоданах прели, не в 3-литровых бутылях «наличманом» на фазенде закопаны. Они были вложены в землю, как в дело, причем дело всенародно важное, всенародно нужное!

Родился Алексей Вадатурский в 1947 году в селе Бендзари Балтского района Одесской области, в семье колхозника. В 1971 году окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова.

Начал на комбинате хлебопродуктов главным энергетиком, затем — главный инженер. С 1980 по 1991г.г. был начальником производственного отдела, замначальника Николаевского облуправления хлебопродуктов. С 1991 года — бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Нибулон», занимающегося развитием племенного животноводства, выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники.

Есть зерно — но его надо как-то транспортировать. Автодорожные перевозки он не взлюбил: загаживающие атмосферу грузовики, забитые и разбитые дороги он считал архаизмом для крупных грузоперевозок. Вот же она, вода — и моря, и реки! И «Нибулон» взялся за строительство речных барж.

Днепр к тому времени как транспортная артерия умер, казалось, что навсегда. И тут… На главной городской набережной херсонцы с удовольствием «фоткались» на фоне «экзотики» — караванов нибулоновских барж (в каждой от 3 до 5000 тонн зерна — это ж сколько грузовиков дымило бы на дорогах?).

Строя баржи, Вадатурский реанимировал, пусть хоть частично, Николаев как город корабелов. Из лимана и вверх по Днепру гнали их буксиры. Куда? От терминала к терминалу: более 20 их возвел «Нибулон» Вадатурского!

Главный морской терминал — в Николаеве на Южном Буге, с мощностью перевалки 5 млн тонн в год! А еще в Вознесенске, Новой Одессе, Каменке — Днепровской, Кременчуге, Переяславе, в наших Новой Каховке и Голой Пристани (здесь я имел удовольствие присутствовать как газетчик). Ну и так далее: пол страны Вадатурский оживил!

Хороший, нужный Украине человек, значит его нужно убить! Так решили в рашкостане. 31 июля 2022 года Алексей Вадатурский вместе с женой погибли в результате попадания российской ракеты в их дом в ходе массированного ночного обстрела Николаева. Ракета попала в спальню. Кто-то сомневается в том, что это умышленное убийство?!

Улице Вадатурского в Одессе — быть! Потому что он — БЫЛ, и оставил по себе добрую память.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса